Los primeros días de julio finalizaría la pavimentación en barrio 170 Viviendas

"Actualmente tenemos varios frentes de mejoras que fueron abandonadas por la anterior administración y en la medida que vamos ordenando las cuentas y finanzas, las vamos retomando. Las obras se deben iniciar y concluirse y estos vecinos han pasado casi un año esperando que el Municipio las continúe", señaló el presidente municipal.



Respecto de la actual situación financiera del Municipio para responder a la demanda en materia de obra pública, el Intendente sostuvo: "Es complicado retomar estas obras, pero lo estamos haciendo, dado que los números de la Municipalidad están muy restringidos porque tenemos una deuda muy grande. Se verificó un monto de 1.599 millones de pesos en la cuenta de cierre del ejercicio y eso tiene un impacto muy fuerte en las finanzas", subrayó.



En relación con los trabajos en el barrio 170 Viviendas, Bahl indicó que se harán de manera intensiva y, en los primeros días de julio, se prevé que estarán concluidos con la colocación de la carpeta asfáltica en la totalidad de las arterias, que suman 23 cuadras. "Son obras que indudablemente le cambian la fisonomía a los barrios y también logran devolver la esperanza y la confianza a los vecinos. La obra pública debe proyectarse y se debe controlar su ejecución para que perduren en el tiempo".



En ese sentido, el presidente municipal remarcó que se intentará terminar la mayor cantidad de proyectos en el menor tiempo posible; pero que eso dependerá de las posibilidades económicas y financieras de la administración.



"Durante toda la gestión vamos a hacer hincapié en obras que redunden en un beneficio colectivo para la ciudadanía de Paraná. Estamos trabajando no solo en lograr su financiamiento a partir de fondos propios, sino también con el acompañamiento nacional y provincial", agregó.



Detalles de la obra en B° 170 Viviendas

Los trabajos de pavimentación se concretaron sobre un total de 23 arterias en la zona delimitada por Artigas, Miguel David, Jorge Newbery y las vías del ferrocarril. Benefician a casi 200 familias.



Posterior a las tareas de reperfilado, saneamiento de la traza y construcción de cordones cunetas faltantes, en la fecha se inició la colocación de carpeta asfáltica para completar y concluir la nueva red vial interna de la jurisdicción, en la nueva arteria que se extiende a la vera de las vías del ferrocarrily un tramo de Artigas.



El agradecimiento de vecinos

Mariela Salvador: "Esta obra es un alivio para el barrio, estábamos cansados de la tierra y las enfermedades que trae la brosa, ni hablar los días de lluvia. Era todo un tema salir o entrar por el barro. Debemos cuidarlo porque esto es un gran adelanto".



José Verón: "La otra empresa dejó los trabajos inconclusos pero por suerte esta gestión los está terminando. Les damos al Gobernador y al Intendente Bahl por acordarse de nosotros. Con la brosa no se podía más y cuando llovía no se podía salir o llevar los chicos a la escuela".



Mario Alves: "Era algo que estábamos esperando desde hace un año. Es un avance enorme para el barrio porque era complicado vivir con la brosa, fundamentalmente para los vecinos que tienen problemas respiratorios. Estamos felices y agradecidos".