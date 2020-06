Video: Infectóloga del San Martín teme "un colapso hospitalario"

La Dra. Adriana Bevaqcua, infectóloga del Hospital San Martín de Paraná habló sobre la situación que se registra en la capital entrerriana ante el brote de coronavirus y manifestó su preocupación sobre la capacidad del sistema de salud en caso de que los contagios sigan aumentando.



Al referirse a la labor en el nosocomio, indicó que "en principio estamos trabajando bien, el director ha dispuesto hacer un achicamiento del personal y estamos trabajando por cuadrillas". En el servicio de enfermedades infecciosas, hay cuatro médicas que se dividen en dos grupos que trabajan cada uno 15 días. "La idea también es espaciar la cantidad de pacientes y dar unos 40 minutos entre uno y otro para que no haya un amontonamiento de gente", dijo.



En diálogo con el programa Entrevistas de Elonce TV, habló sobre la situación de los casos de Covid 19 en la ciudad. "De los diez casos que se confirmaron este jueves en Paraná, 9 son por contacto estrecho con personas conocidas y uno que no se sabe el nexo epidemiológico. A mí lo que me preocupa es que día a día hay uno o dos casos sin nexos", dijo la profesional y agregó: "desde hace varios días creo que estamos con circulación comunitaria y por eso quiero pedirle a la población que extreme las medidas, que no salga si no tiene que salir por una cuestión muy específica. Entiendo a la gente que tiene que trabajar, pero que lo hagan con sumo cuidado".



Y en este sentido, remarcó que es esencial mantener la distancia, el lavado de manos, uso de alcohol en gel y de barbijos en espacios cerrados.



Para Bevacqua hubo un relajamiento de las medidas de parte de la población; "si bien estábamos sin circulación y por ello se habilitaron actividades, el tema es que ante el incremento de casos en el AMBA y en Brasil, habría que haber tomado medidas antes respecto de limitar el ingreso a la provincia, por la situación geográfica de Entre Ríos". Tras ello, se manifestó a favor de las medidas de control que tomó el Gobernador de Santa Fe, "si acá no se tomó esa decisión, ahora tenemos lo que tenemos".



Qué se sabe del virus

"Del virus sabemos muy poco, inclusive los especialistas. Ha ido variando, han cambiado las cepas, lo que sí sabemos es que tiene una altísima capacidad de contagio, si bien no tiene una alta mortalidad, y más allá que la mortalidad es baja, al que le toca es al 100 por ciento", mencionó.



"Por suerte en Entre Ríos hasta ahora no tenemos fallecidos, esperemos que no ocurra, pero si siguen aumentando los casos vamos a tener problemas con el tema de las camas y las camas en terapia intensiva". El nexo y los contagios

"Si no se puede encontrar el nexo epidemiológico, el contacto fue de persona a persona. Respecto de los lugares, el virus no se transmite por el aire sino por las microgotas que se eliminan al hablar, por eso está catalogado contacto estrecho a aquella persona que está a menos de un metro y medio por aproximadamente 15 minutos", explicó Bevacqua.



"Esta gente, de la que no se conoce la causa, no se ha infectado por alguna superficie. Hay un estudio interesante, donde se analizaron diferentes superficies y se determinó que el virus vivía aproximadamente 30 minutos en el papel, quizás donde más dura es sobre acero inoxidable, y el otro tema es que hay que tener cuidado con el uso de guantes porque en el látex el virus vive más", agregó. "Colapso hospitalario"

Si bien Bevacqua aclaró que no está trabajando "en la primera línea de guardia", señaló que en su área hay muchos pacientes inmunosuprimidos que son de extremo cuidado y se ven de todas patologías de tipo infectológico. "Veo y ojalá me equivoque, tengo miedo a un colapso hospitalario y no me gustaría ver a colegas que están en la terapia intensiva, a tener el dilema ético de decidir a quién le van a dar un respirador o no, esto es muy serio".



Finalmente la Dra. Afirmó: "Queremos que se infecte la menor cantidad de gente posible, por eso apelamos a la responsabilidad de la sociedad, por favor no salgan si no es necesario y que se usen todos los recaudos que se informan diariamente para poder prevenir esto". Elonce.com