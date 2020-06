Quita de colectivos urbanos: "Se agudizó totalmente el mal servicio"

, quien antesostuvo que la empresa prestataria del servicio de colectivos urbanos en la ciudad"Se resolvió salir a los medios tras las declaraciones dedefendiendo a la empresa, justificando que se hayan sacado los 12 colectivos que sacaron de las líneas, y justificando los horarios que no sabe cuáles son", apuntó Glausser aY agregó:se preguntó.

"Es una ofensa que Dlugovitzky haya dicho que los vecinos queremos un servicio puerta a puerta"

y los vecinos no saben qué hacer para ir a trabajar, y otros servicios son muy caros para pagarlos; se va gran parte del sueldo en el pago de un taxi o remis y caminar es estos días tan fríos...", evidenció la vecinalista., sentenció Glausser.porque según dijo, sacaron colectivos porque sube poca gente, no eso es así., recalcó Glausser.Es que según apuntó, "si al colectivo solo dejan subir hasta diez pasajeros, el próximo recién pasa a las dos horas"., se preguntó la vecinalista."Si desalientan el servicio, cómo hacemos para ir trabajar, o los que tienen la necesidad de ir al hospital por una cuestión de salud", interrogó la titular de la Asamblea Ciudadana Vecinalista."Desde gobiernos anteriores no se tomaron las medidas que corresponden para los ciudadanos tengamos una mejor vida", completó.Punto aparte,"Necesitamos saber cuáles son las verdades entre la empresa de colectivos que está recibiendo todos los subsidios y prestando mal el servicio, con el Estado municipal y su gestión", remarcó Glausser.Finalmente, comunicó al municipio que "en calle Artigas y en barrio Nueva Ciudad están con cloacas rebalsadas hace 15 días, en barrio Santa Lucía, sobre calle Camerano y Sabin, ante 20 días; y el secretario me comunicó que los dos camiones desobstructores están rotos y no saben cuándo van a comprar la manguera porque no hay dinero en la municipalidad".Glausser destacó el servicio de recolección de residuos, pero apuntó a la formación de minibasurales en las zonas de Newbery y Ramírez.