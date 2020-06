Aniversario de Paraná: Habrá un "Gesto Profético sin Pueblo" en la Catedral

Este jueves 25 de junio se conmemora un nuevo aniversario de la elevación de la Baxada del Paraná a Villa bajo la Advocación de "Nuestra Señora del Rosario" en el año 1813. Actualmente, frente al difícil momento de pandemia que se está atravesando con la expansión de un virus solapado y agresivo, desde la Oficina de Prensa del Arzobispado se informó que la imagen original de la Patrona y Fundadora, saldrá al atrio para que "ayude a todos, creyentes y no creyentes, a sobrellevar esta prueba impensada".



El momento se realizará de la siguiente manera: se saldrá a las 15:30 hs. con la imagen Histórica del interior del Templo al Atrio de la Catedral, se hará la súplica y se ingresará al Templo; respetando las normas vigentes (no más de ocho personas con barbijo y el debido distanciamiento) y estará presidido por el Vicario general y párroco de la Iglesia Catedral Monseñor Eduardo Tánger. Se extenderá por un tiempo aproximado de 15 minutos. No será un evento con participación de los fieles, por lo tanto no se puede asistir al lugar, pero será transmitido a través de las redes sociales del Arzobispado.



Será un gesto profético de oración, que "elevará el pedido de auxilio para que no continúe propagándose la enfermedad. Elevar por todos una oración al cielo nos concederá la gracia de superar esta enorme e inesperada dificultad que nos ha paralizado".



Sus intervenciones

Nuestra rica Historia regional y local atesora el anecdotario de los Milagros de la Virgen del Rosario en los tiempos de la Baxada, allá por el siglo XVIII, cuando transcurría la labor de quien fuera el Primer Cura Párroco, Francisco Arias Montiel, quien fuera electo como tal por Concurso de antecedentes y oposición en el Cabildo eclesiástico de Buenos Aires (15 de marzo de 1731). En el contexto de una dramática pobreza, su espíritu misericordioso y de exquisita sensibilidad social, cultural y educativa vivió algunas anécdotas que nos mueven a este Acto.



Uno de los hechos cuenta que frente a una enorme sequía, que tuvo en desgracia a la Baxada, sacó la Imagen de la Virgencita del templo en procesión por las calles. El vecindario acompañó masivamente. Y el milagro de la lluvia llegó. Este es uno de tantos milagros que María obró entre nosotros.



"Hoy al no poder salir con su imagen a recorrer la ciudad y la Arquidiócesis para impedir entre el virus en nuestras casas, Ella lo hará por nosotros. Golpeará la puerta de cada corazón, creyente y no creyente, entrará y nos regalará todos esos Milagros que nos tiene reservados por ser sus hijos dilectos".

Este gesto ya fue informado a las autoridades locales y cuenta con la autorización del Ministerio de Gobierno y Justicia a través de la Resolución 176.



Será transmitido a través de las redes sociales del Arzobispado.