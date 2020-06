Cumplió años la hermana franciscana que había sido víctima de un violento robo

Hace dos semana, malvivientes ingresaron a la vivienda que habita la hermana franciscana, Dolores Engelberger, ubicada frente a la capilla San Francisco de Asís, en barrio Gaucho Rivero de Paraná, y se alzaron con 25.000 pesos. La hermana, se pudo recuperar de ese hecho y este miércoles festejó su cumpleaños.Hermana Dolores Engelberger."A los 22 ingresé a la orden. Desde el secundario estuve pidiendo permiso en mi casa, y no me dejaban. Me fui recibí de maestra y me fui a trabajar al campo en Alcaraz", contó.Y agregó que "mi papá me decía que cuando cumpla la mayoría de edad podía hacer lo que quiera. Así que cuando cumplí los 22 años, le dije `Ahora si me voy´. Me fui al convento de las Hermanas Franciscanas en el Cristo Redentor".Al respecto del día de su cumpleaños, dijo que "la pase encerrada, gracias a Dios, así que no he sentido mucho el frío y la humedad. Pero bien, la vida es un regalo de Dios y la tenemos que cuidar. Si nos mandan a estar encerrados, debemos quedarnos en nuestros hogares".