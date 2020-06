La situación laboral de las empleadas de casas particulares "es compleja"

Manuela Muñoz, secretaria general del gremio de empleadas de casa de familias, le dijo aque "la situación es bastante compleja, los despidos, las amenazas de reducción de jornadas laborales, disminución de salarios y el no pago de los sueldos, se siguen dando"."Estamos atravesando situaciones de compañeras que no pueden reintegrarse a los trabajos por una cuestión de salud o porque tiene hijos menores y están dentro del grupo de riego. Ante esta situación los empleadores amenazan con despedirlas" dijo.Y agregó que "nosotros seguimos recibiendo las denuncias a través de WhatsApp, puesto que todavía no estamos trabajando en oficinas. Las compañeras nos trasmiten sus consultas por teléfono y en algunos casos lo hablamos con el abogado, ya que él las va a acompañar en todo momento".Muñoz, reiteró la necesidad de "tener mucho cuidado con respecto al coronavirus. Deben cumplir con el protocolo al igual que el empleador. Hay compañeras que trabajan en dos o tres lugares y deben tener cuidado con el cambio de domicilio"."Deben utilizar el barbijo en todo momento, la ropa adecuada para poder trabajar. Sabemos que es molesto pero es necesario para la protección de una misma", remarcó.Al finalizar, dijo que "sabemos que todos los sectores están alerta, pero le digo a mis compañeras que no duden en preguntar y asesorarse con nosotros sobre las consultas laborales o en cuanto al protocolo".