Paraná Hotel Plaza Jardín sería vendido: "Nuestra actividad no tiene horizontes"

La empresa Yáñez Martín, propietaria del "Paraná Hotel Plaza Jardín", decidió cerrar las puertas del emblemático establecimiento, ubicado en calle 9 de Julio de la capital entrerriana, confirmó Elonce. La decisión se tomó debido a la crisis que generó la pandemia del coronavirus.que "después de tres meses sin abrir las puertas, sin ingresos para nuestra actividad hemos llegado a esta decisión."."Cuando se permitió la apertura de hoteles, Paraná Hotel Plaza Jardín no abrió porque decidimos abrir el Gran Hotel Paraná. Queríamos ver qué era lo que pasaba, sabiendo que no teníamos muchas expectativas de trabajo porque la provincia está cerrada", remarcó.Comentó que tuvieron que "apostar a seguir viviendo como empresa.".Se habla de que la hotelería puede reactivarse en un año y medio o dos. Eso a nosotros nos resulta imposible de mantener", dijo.Sobre el hotel, informó queEl "Paraná Hotel Plaza Jardín" fue inaugurado como tal en el año 1946. Es el único sobreviviente de la época y gracias a la preservación de su arquitectura, la fachada del "Paraná Hotel Plaza Jardín" ha sido declarada de interés municipal, dentro de los programas de preservación de patrimonio de la ciudad de Paraná."El proyecto de diseño de este hotel fue hecho por el mismo arquitecto que diseñó la Catedral. La arquitectura es muy exquisita, el hotel está muy bien conservado, es precioso. Yo nací en este hotel, tengo toda mi vida acá. Significa mucho para mí, para mi familia y para la familia del hotel", expresó.Y confirmó: "".Respecto al Gran Hotel Paraná, dijo que "son muchos más empleados, son 40. Tenemos 106 habitaciones y de ese total, desde que estamos abiertos hace 15 días, hay 105 habitaciones libres y una ocupada, algunas noches dos o tres habitaciones. No nos podemos sostener".Por otra parte, en un comunicado, desde la empresa indicaron que "fueron 73 años apostando a nuestra Paraná que nos vió crecer y nos permitió desarrollarnos como empresarias locales. Hemos recibido ayuda para intentar paliar la crisis sin precedente que vivimos pero la misma resulta escasa. Con gran esfuerzo hemos podido cumplir con los salarios y obligaciones a la fecha. Nuestra Municipalidad no ha aportado el mínimo beneficio a nuestro sector. No se ha atendido la necesidad imperiosa de las empresas de obtener créditos blandos que nos permitan sobrellevar ésta crisis"."También hemos solicitado que se nos permita trabajar, cumpliendo con todos los protocolos correspondientes, sin embargo el último fin de semana , un decreto municipal nos obligó a cerrar los restaurantes; a pesar de que todos estábamos cumpliendo con los protocolos. Reclamamos controles entendiendo que la Municipalidad cuenta con personal para ello que sumado a la responsabilidad de todos nos permitiría trabajar sin riesgos. Nada de ello ha sido escuchado ni consensuado con nuestro sector", agrega.