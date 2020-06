Celebración de San Juan: "Ojalá, resurja de nuestros corazones un hombre nuevo"

Historia de San Juan Bautista

La quema y la renovación

El camino de la santidad

El que bautizó a Jesús

La celebración patronal de San Juan Bautista, llevada a cabo este miércoles, fue transmitida en vivo por Elonce TV, debido a la imposibilidad de realizar misas con feligreses presentes.El sacerdote Javier Murador dialogó con este medio tras la celebración de la Santa Misa. "San Juan Bautista, no solamente siguió la huella de Jesús, sino que fue el precursor y por eso dijo que `él venía a preparar el camino´ y por eso, su fiesta es linda", dijo y agregó que "la celebración es un llamado a que podamos ser un poquito más como él, ya que estamos muchas veces, en caminos pedregosos y debemos buscar allanar los caminos para que a través de nuestros gestos y palabras, llegue Jesús", afirmó.Juan Bautista fue el primo de Jesús, y la historia bíblica narra que cuando la virgen María estaba embarazada y se entera que su prima Isabel en su vejez estaba esperando un hijo, enseguida se fue sin demora a asistirla. Años más tarde, Jesús fue bautizado por Juan en el río Jordán.Para la religión católica Juan el Bautista es el precursor porque es el que hace de bisagra entre en el antiguo y nuevo testamento. "Él anunciaba la venida de Jesús y luego lo señaló diciendo que Jesús es el Cordero de Dios", afirman.De San Juan Bautista se celebran dos fiestas: el nacimiento y su muerte. Según el párroco este santo "tiene un realce muy particular porque nos señala todas las promesas y el cumplimiento de todas las promesas de Dios"."Juan es la voz del que clama en el desierto, es la voz del que llama a que nos renovemos: que muera el hombre viejo y surja el hombre nuevo y por ahí, viene la tradición de la `Quema del muñeco´", explicó el párroco y agregó que "es como elegir qué cosas debemos quemar, dejar y las barcas que hay que abandonar para conquistar algo nuevo", remarcó en diálogo con Elonce.Además, el sacerdote recordó que "Juan muere por llevar la verdad hasta las últimas consecuencias"."Hay circunstancias que a algunos, los hace destacar de una manera particular, pero también en lo cotidiano de nuestra casa, está la vida de la santidad que tiene q ser plena: los que trabajan en el hogar, los chicos que ayudan, los padres que tienen que salir a trabajar para llevar el pan a la mesa, los abuelos que crían a los nietos, etc. Cada uno que está haciendo su vida de manera admirable a los ojos de Dios, está haciendo el camino de la santidad", remarcó Murador."Juan es quien bautizó al autor del Bautismo. Cuando Juan bautiza a Jesús, se oye la voz del Padre que dice: `este es mi hijo, escúchenlo´ y el Espíritu Santo que se posa en forma de paloma sobre Jesús. Es decir, la presencia de la Trinidad manifiesta en el Bautismo", sostuvo el párroco."Este año, no haremos la quema simbólica del muñeco, pero ojalá, resurja de nuestros corazones un hombre nuevo", concluyó. Elonce.com