Dueños de gimnasios piden una ayuda económica

La Cámara de Gimnasios iba a realizar una propuesta este miércoles, pero fue suspendida debido al aumento de casos de coronavirus.



Andrea Sanfilippo, dueña de un gimnasio, dijo a Elonce TV que "venimos con una sucesión de marchas, de mostrar lo mal que estamos y la necesidad que tenemos. Decidimos que, por la situación epidemiológica, de querer cuidarnos, suspender esta medida".



"Estamos pidiendo una ayuda económica al gobierno. Nuestras medidas a veces son cuestionadas porque se junta gente, pero siempre tomamos todos los recaudos, como llevar barbijo, pero no estaría bueno que se sigan sumando contagios. Estamos asustados", remarcó.



Indicó que "cumpliremos con la cuarentena y con esta semana de que nos pidieron que nos quedemos en casa".



"Entregamos un protocolo al municipio y al gobierno provincial para que lo vayan analizando y nosotros ir adaptándonos a esas medidas. No tuvimos respuesta, hubo que esperar. Un día dijeron que se iban a habilitar los gimnasios. Hicimos todo lo que corresponde y ahora por los casos que surgieron volvimos para atrás. No somos inconscientes de pedir la apertura ahora, pero sí una ayuda económica porque estamos sin trabajar", resaltó. Elonce.com