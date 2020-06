Apyme solicita pagar el medio aguinaldo en cuotas

En el marco de la crisis económica que se generó como consecuencia de la pandemia del coronavirus, el pago del medio aguinaldo preocupa a integrantes de Apyme.



"El pago de los aguinaldos es un tema complicado para las pymes, tanto para los comercios como para los servicios y de la industria", expresó a Elonce TV Manuel Gabás, tesorero de Apyme.



"Hay que tener en cuenta que, por ejemplo en la actividad comercial se comenzó a trabajar en el mes de mayo, con ventas que están en un 40% o 50% más bajos que en el mismo mes del año pasado. Los alquileres se actualizan, hay que pagar sueldos, y ahora se viene el aguinaldo", dijo.



Y agregó que "desde el sector comercial y de servicio, planteamos, que al igual que el Estado que va a pagar en cuotas el aguinaldo, que nosotros podamos tener esa opción y abonar lo que corresponde en tres a seis cuotas".



En relación al este tema, el sindicato "siempre tuvo una posición dialoguista de poder llegar a un acuerdo, y seguramente van a entender este tema. Los mismos empleados ven que las personas no venden, y saben que tiene que cobrar, pero la manera posible de pagar el aguinaldo es en cuotas".



Con respecto a las ventas en el sector comercial, dijo que "el Día del Padre, para los negocios de vestimentas y accesorios de indumentarias es un plus importante. Si bien se vendió un poco más para este día, también las ventas bajaron ente un 40% y 50% en relación al mes de junio del 2019".



"El problema es estructural, hay una pérdida del poder adquisitivo, también se le suma que las personas no salen a comprar por la pandemia", indicó.