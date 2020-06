Tras cierre de Cooperativa Farmacéutica, no habrá faltantes de medicamentos

La Cooperativa Farmacéutica del Litoral, cerró sus puertas por 15 días luego de confirmarse más de 15 casos positivos de coronavirus. Ante esta situación, el Emilio Irigoitia, Presidente del Colegio Farmacéutico de Entre Ríos, aseguró que no habría faltantes de medicamentos en las farmacias."Debido a los casos confirmados de coronavirus en la Cooperativa Farmacéutica del Litoral, deben cerrar por 15 días por disposición de salud. DE este modo no hay que preocuparse por el abastecimiento de medicamentos en las farmacias", expresó aEmilio."Las farmacias no tienen una sola droguería, sino que se abastece de varias. Lo que puede suceder es que algunos días le falten ciertos medicamentos por el cambio de droguería", indicó.Y agregó que "en poco tiempo se va a regularizar la situación. La misma cooperativa ante esta situación se puso en contacto con las farmacias y comparten los clientes"."El Colegio, la Cooperativa y las farmacias hemos trabajado en función a lo que sucedió para no generar algún tipo de problema en los faltantes de medicamentos", remarcó.Sobre los casos de Covid-19 en la Cooperativa Farmacéuticas, dijo que "nos preocupó porque cualquier caso de coronavirus es preocupantes y más porque son personas cercanas. Tenemos que cuidarnos más que nunca"."Extremamos las medidas dentro del colegio para que se corra el menor riesgo ya que tenemos que seguir trabajando. Debemos cuidarnos con mucho esmero", indicó.