Destacan la aceptación en los diferentes barrios del programa "Cuidarnos"

El pasado 10 de junio, la municipalidad de Paraná presentó el programa "Cuidarnos", un plan preventivo y coordinado con los diferentes Centros de Salud para promocionar y extremar las medidas de cuidado en barrios populares de la capital provincial ante la pandemia del coronavirus.



El epicentro de este programa son los seis Centros de Salud municipales: Dr. Arturo Illia (Cochrane y Artigas); San Martín (B° San Martín); Padre Kentenich (Nacional 3057); Toma Nueva (Rondeau y El Viraró); La Milagrosa (Francia y Las Magnolias) y Papa Francisco (B° 20 de Junio).



La labor está a cargo de los efectores de salud que allí prestan servicio y que dependen de la Secretaría de Participación y Gestión Comunitaria.



Sobre la marcha de este programa, Nadia Ahumada, encargada de "Cuidarnos" indicó a Elonce TV "que se está trabajando con mesas locales junto a los referentes territoriales en la prevención de la pandemia que estamos viviendo y fortalecer la salud".



El primer objetivo, que ya se abordó, "tiene que ver con los mitos y verdades del Covid 19, para sacar prejuicios y tener información certera. El segundo objetivo tiene que ver con las medidas de cuidado socio sanitarias y por último un triage barrial que consiste en circuitos de cuidado en los barrios para saber qué hacer en caso de tener un caso confirmado o sospechoso para cuidarnos territorialmente".



En este sentido, la joven apuntó a la importancia de ser solidarios con aquellas personas que pueden ser pacientes positivos "y nunca desde la estigmatización o la discriminación".



"Este momento es difícil para todos y también dinámico en cuanto al aprendizaje que tuvimos que hacer de una situación que no se esperaba, pero siempre fortaleciendo la atención primaria de la salud en su rol de prevención y promoción de derechos y el bienestar de la población", acotó.



Consultada sobre las primeras impresiones de la implementación de este programa en los barrios, afirmó que "se hace un buen balance porque ha habido aceptación en los diferentes barrios. Sabemos que esta situación va a continuar y tenemos que estar atentos y preparados entre todos".



Ante ello, pidió a los vecinos "no compartir el mate ni los utensilios, lavarse las manos, usar tapabocas, mantener el distanciamiento y estar siempre atentos a la información segura y oficial; no difundir fotos ni datos de los casos confirmados, no estigmatizar, ni culpabilizar, sino ser responsables y brindar nuestra ayuda en caso que lo necesiten. No hay que generar más caos", finalizó Ahumada. Elonce.com