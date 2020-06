Empleado de droguería defendió a su compañera: "Ella no trajo el virus a Paraná"

"Cuídense pero no tengan miedo"

Luis es uno de los trabajadores de la Cooperativa Farmacéutica del Litoral de Paraná que dio positivo para coronavirus. Desde el hospital San Martín, donde estaba pronto a egresar para cumplir con el aislamiento en su casa, contó acómo transita la enfermedad, cuáles fueron los síntomas que tuvo -dos semanas antes de confirmarse el primer caso de COVID-19 y dejó un mensaje a los vecinos de la ciudad:"Tuve una gripe hace 15 días atrás, dolor corporal generalizado, un poco de fiebre, una típica gripe estacional;, rememoró Luis al dar cuenta de los primeros síntomas de la enfermedad, una semana antes de detectarse el primer caso de coronavirus en la droguería de calle España al 100.Y continuó: "Al otro día me sentí bien, llamé a mi médico y me dijo que me quedara en casa, que tomara ibuprofeno porque no era de riesgo, que lo tomara con calma y esperara a ver qué evolución tenía"., contó Luis en comunicación conSegún dio cuenta Luis, los síntomas de COVID-19 se presentaron en su cuerpo hace dos semanas atrás, cuando aún no se había confirmado el caso de su compañera., aseguró."Si bien varios del grupo habíamos estado con síntomas, como tos, dolores de garganta, sinusitis y algunos son alérgicos, lo que habitualmente cada uno padece en esta estación,, confesó Luis.Y en ese sentido, comparó: "Hacía 15 días atrás, en Paraná no había ni un solo caso, nos habían dicho que podíamos ir al parque, que podíamos reunirnos hasta diez personas, que podíamos andar libremente"., remarcó."El día que nos enteramos del caso 1 (el jueves 18 de junio) empezaron a sonar los teléfonos de cada uno de nosotros desde Epidemiología para que nos contactáramos para un hisopado", recordó el empleado de la droguería al aclarar queinsistió al comentar que, por el momento, no se ha contactado con su compañera. "Ella ha mantenido cierta distancia, yacotó al respecto.Luis aseguró aque se encuentra bien, al igual que el resto de los trabajadores de la Cooperativa Farmacéutica.El hombre permanecía en una habitación del hospital San Martín, junto a su compañero, y pronto a egresar del nosocomio para continuar el aislamiento en su casa."Hemos vivido estos días con un excelente trato de parte de médicos y enfermeros; nos controlan temperatura, oxígeno y presión hasta cuatro veces al día", contó al destacar "la calidez humana de los profesionales" y apuntar a las "carencias del hospital por falta de insumos"."Después de esa gripe, no presenté ningún síntoma y estoy bien, pero di positivo", explicó. Según contó, su pareja y los hijos de ella permanecían internados, porque hasta ahora, dos de ellos dieron positivo. Mientras que a su hijo le hicieron el hisopado pero dio negativo."Voy a vivir solo, mi compañero convive con su esposa, y tampoco podrá salir de casa; aunque seamos los tres positivos vamos a estar en aislamiento domiciliario", aclaró.Finalmente, Luis aseguró que "gran parte de la población de la ciudad está cursando el virus de manera asintomática, y no lo sabe"., afirmó pero trató de llevar tranquilidad a la población. "El problema sería estar en contacto con las personas con factores de riesgo; el resto de la población, si se enferma, no debe preocuparse porque esto como una gripe cuyos síntomas pueden durar hasta un día", explicó., remarcó el trabajador de la droguería. "Esto es una gripe y solo en casos muy particulares, que representan el 3%, puede complicarse en una neumonía o alguna otra enfermedad que desencadena otros antecedentes y puede llevar a la muerte", indicó.Luis aseguró que nunca pensó que podía contagiarse de coronavirus, ya que en la ciudad, dos semanas antes de que comenzara a presentar síntomas compatibles con la enfermedad, no se habían confirmado casos positivos.En relación a las medidas de bioseguridad tomadas por la Cooperativa Farmacéutica del Litoral, enumeró: "Todos trabajamos con las precauciones, usamos barbijos y cumplimos el protocolo de la empresa, teníamos varios chequeos para ingresar, nos tomaban la temperatura, nos hacían oler vinagre, teníamos que presentar al aplicación Cuidar que teníamos en el celular para poder ingresar, se desinfectaban todos los camiones y camionetas que llegaban a diario, y sin embargo, el virus llegó igual".