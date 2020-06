Coronavirus: Intensifican los controles y habrá demoras en el Túnel Subfluvial

Paraná Detallan los controles sanitarios que se realizan en los accesos a Paraná

La Comisión Administradora del Túnel Subfluvial informó que, en función del incremento de casos positivos de coronavirus registrados sobre todo en Paraná, dispuso nuevas medidas del lado santafesino, en el marco del protocolo de trabajo vigente, elaborado con la finalidad de garantizar de manera segura la prestación de los servicios esenciales.Al respecto, la representante del gobierno de Santa Fe en dicha entidad, Karina Rotela, expresó que "es importante que los usuarios prevean demoras para realizar el cruce del viaducto, dado que en los puestos de control policial de ambas cabeceras se cumple con un protocolo que comprende toma de temperatura corporal, registro de origen y destino, verificación del respectivo permiso de circulación, como así también la presentación de licencia y documentación inherente al vehículo".En ese sentido, la funcionaria remarcó que "una vez habilitado el cruce, los vehículos ingresantes a la provincia de Santa Fe desde la Mesopotamia Argentina, deben circular entre dos columnas sanitarias de pulverización, donde se les aplica una solución compuesta por agua e hipoclorito. Desde que se puso en vigencia esta iniciativa el pasado 26 de marzo, se han desinfectado unos 150.000 vehículos" indicó.Esta iniciativa es de carácter gratuito y se realiza con personal del ente, agentes de la Policía de Seguridad Vial, y del cuerpo de bomberos de la entidad.Desde la entidad biprovincial señalan que "es indispensable seguir adelante con el cumplimiento de los protocolos sanitarios vigentes a efectos de contribuir con el resguardo de casi 1 millón de personas radicadas en el polo regional que constituyen ambas capitales provinciales".Finalmente, se destaca el trabajo conjunto que se lleva adelante con las fuerzas de seguridad de Santa Fe y Entre Ríos, y el apoyo de Gendarmería Nacional -, que han intensificado operativos de control y seguridad a efectos de dar cumplimiento a las normativas dispuestas por los gobiernos nacional y provinciales.Desde las 0 horas de este lunes, el gobierno de Santa Fe estableció 14 días de aislamiento para quienes ingresan a la provincia, la reducción de los traslados a los lugares de circulación, y sanciones para quienes incurran en incumplimientos."Las personas que, siendo de la provincia de Santa Fe trabajan en zonas de aislamiento donde hay circulación, en alguna actividad habilitada, sea profesional, transportista o viajante, va a poder realizar su actividad autorizada, pero a su regreso deberá permanecer en su domicilio sin poder participar de todas las otras actividades que se han ido exceptuando", especificó el gobernador Omar Perotti.Asimismo, el mandatario explicó que cualquier persona que no resida en el territorio santafesino una vez que haya ingresado para quedarse, deberá, obligatoriamente, cumplir con 14 días de aislamiento."Hay que duplicar, triplicar, cuadriplicar los cuidados" afirmó Perotti, y solicitó a los santafecinos "encarecidamente" que de no ser obligatorio, de no ser su actividad permanente y autorizada, "no vayan a los lugares donde haya circulación, no vayan a los lugares donde tenemos el mayor nivel de contagios: provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Resistencia, para dar tres ejemplos puntuales de alto nivel de contagio en estos momentos"."Nos tenemos que cuidar entre todos y tenemos que plantear la responsabilidad social que siempre hemos dicho que este momento requiere. Habrá sanciones para quienes no cumplan esta instancia", sostuvo.Para finalizar, el gobernador alertó que "el virus está allí, está presente. No podemos bajar la guardia en ninguna de las instancias porque todas las instancias que hemos ido ganando en recuperar actividades, pueden volver atrás". También hizo un llamado de atención por el decaimiento del uso del barbijo, "ninguna de las disposiciones de cuidados en salud se han minimizado o tienen que flexibilizarse. Seguimos siendo muy rígidos: el agua y el jabón, el distanciamiento, el uso obligatorio del tapabocas o nariz, boca y mentón, es obligatorio. Entonces, seamos respetuosos de estas instancias, la pandemia no pasó.