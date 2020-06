Dos empleados de los Policonsultorios de Osecac están aislados

La ciudad de Paraná entró en la fase de transmisión local por conglomerado, ante la gran cantidad de casos de coronavirus que se registraron en los últimos días. Con los casos informados este lunes, el departamento Paraná pasa a ser el de mayor cantidad de casos confirmados de coronavirus, con un total de 38 positivos.Este lunes, se supo que a raíz de un caso positivo de Covid 19, el Sindicato de Empleados de Comercio de Paraná dispuso cerrar los consultorios odontológicos ubicados en calle 9 de Julio 53.En diálogo con, Daniel Ruberto, secretario general del gremio, recordó que la parte odontológica fue la última en habilitarse y sólo en la parte de emergencias."Dentro del staff hay una odontóloga que dio positivo por eso resolvimos preventivamente no abrir", pero de todas maneras aclaró que la profesional "desde que empezó la cuarentena no trabajaba" en los consultorios ya "sólo un grupo muy reducido es el que está atendiendo las emergencias. No estaba atendiendo sus turnos", remarcó.Además indicó quePor otra parte, Ruberto indicó que días están yendo a supermercados y pequeños comercios, "para ver que se respete el protocolo de seguridad."; entre otras medidas.