Banco Nación cerrado: El trabajador se desempeña en la atención al público

Los efectos de brote de coronavirus en la ciudad, impactan en diferentes ámbitos y este lunes,. Según indicaron a este medio, la sede bancaria ubicada en España y peatonal San Martín, no abrió sus puertas como medida preventiva, debido a la aparición de un caso sospechoso de coronavirus.y se decidió que no se permita el ingreso de gente y de los empleados para preservar la salud de todos", remarcó."El Banco Nación no está operativo y no va a haber posibilidades de hacer diligencias, pero se van a mantener los servicios esenciales, como la carga de los cajeros", remarcó."El compañero se hizo este lunes el análisis y esperamos que los resultados se conozcan mañana", dijo el secretario general de "La Bancaria" en diálogo cony agregó que ". Cuando descartemos esto, vamos a ver cómo seguimos con la operatividad del banco", explicó.El trabajador del Banco Nación que este lunes se realizó el test para saber si fue contagiado de coronavirus por su esposa, ", pero directa o indirectamente, todos estuvieron en contacto con esta persona", remarcó el gremialista a Elonce y agregó que "hasta que no tengamos el resultado del test, vamos a mantener la medida".Enrique aclaró que "las medidas preventivas se llevaban a cabo en el banco y la gente las respetaba, pero no sabemos, si pudo haber contagiado a otro compañero o alguna persona", explicó el secretario general de "La Bancaria" al dialogar con Elonce.En cuanto al cierre de la sede del Banco Nación en Paraná, Enrique anticipó que se espera "que se tomen las medidas necesarias para garantizar la operatividad del Banco", dijo, deberían ser muchas menos las que se deberían realizar, para resguardar una parte del personal, mientras la otra trabaja", sostuvo.Por otra parte, Enrique comentó que ya se había definido "un protocolo para distanciar el trabajo de las secciones, de manera que si una trabajaba, la otra no estuviera en contacto, pero esto se iba a comenzar a implementar este lunes", resaltó y agregó que "entiende que las autoridades sanitarias van a intervenir en el tema y