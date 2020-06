Franco Peletti junto a su padre cantaron en vivo en Elonce TV

Su vida en Buenos Aires

Versión de Somos el Mundo

Franco Peletti, es un joven artista oriundo de Feliciano, quien dio sus primeros pasos en el mundo de la música con tan solo 11 años, cuando participó del programa Talento Argentino.Años después, el joven fue becado en la escuela Musical de Valeria Lynch, lo que lo obligaba a viajar cada 15 días a Buenos.En una nueva edición del programa, deleitó a los espectadores, cantando el tema musical, Bajo la Mesa de Sebastián Yatra. También, junto a su papá interpretaron El Olvidao, una chacarera."Siempre conté con el apoyo de mis padres, pero también de los docentes, ya que si yo tenía un examen justo el día que viajaba a Buenos Aires a la academia de Valeria, los maestros me toman antes la prueba para que yo pueda ir tranquilo y dejar de lado la escuela", expresó aFranco.En tanto Luis, contó que "es un orgullo que mi hijo siga el camino de la música. También desde el lugar que me toca es poder guiarlo y darle todo nuestro apoyo"."Mi mamá empezó a cantar y desde ahí viene la herencia de la música. Yo arranque de grande también como a las 25, y descubrir ese ambiente. En el interior no es fácil el tema de la música y menos con lo técnico, yo creo que cuando yo trabaja, Franco comenzó a interiorizarse en esto y se ve que le gustó", dijo.Al respecto, Franco dijo que "cuando viajaba cada 15 días, me comenzó a gustar Buenos Aires, vi que había muchas cosas para explorar y exportar, y también cosas para aprender"."Al terminar la secundaria yo tenía decidido viajar a la gran ciudad para seguir estudiando. Sigo estudiando música, y la verdad es que desde que llegue, fue como dije, son muchos años de aprendizaje en las cosas que a mí me gustan y en la vida. Mucha experiencias nuevas y gratificante, algunas no tan lindas, pero siempre aprendiendo", contó.Las redes sociales "con la cuarentena se intensificaron, creo que para muchos es la única manera que tenemos los artistas de mostrar lo que hacemos al público y de canalizar los sentimientos y emociones que uno tiene", mencionó.Y agregó que "estoy trabajando como solista, subiendo mucho contenido a las redes sociales, pero a su vez estoy trabajando como productor musical con una banda, que también estamos lanzando covers en las plataformas".Franco convocó a varios artistas entrerrianos y del país para realizar una versión de este tema Somos el Mundo que puede encontrarse en YouTube."Hicimos la versión en español de Somos El Mundo. La canción nació con fines solidarios, colaborativos en este caso lo que se intentó hacer una reversión de este tema, en el marco de la cuarentena y de este virus, con un mensaje de Esperanza", dijo."La canción El Olvidado, la cante en el canal, en el marco de una movilización de AGMER. Mi mamá es docente, ahora jubilada. En ese entonces fuimos a una movilización y había una chica del canal que estaba trabajando, y me invitó al piso Elonce para cantar", finalizó.