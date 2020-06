Desmienten caso de COVID-19 en Puerto Sánchez: "Fue horrible lo que hicieron"

"Aviso importante: se registró un caso de COVID-19 en barrio Puerto Sánchez, al final del barrio, pero que tienen vinculación con El Morro. Se activa el protocolo de cuidado en la Escuela Estrada", indicaba el comunicado que circuló este sábado. En el texto, además, se recomendaba "avisar a los docentes y a las familias".



"El que busca la vianda debe ir con barbijos a partir del lunes y se dará la comida por el acceso de calle Ramírez", advertía el texto de autoría desconocida.



Tras la difusión que tuvo la supuesta novedad, la presidente de la vecinal de Puerto Sánchez, Mariana Ríos, informó a Elonce que se mantenía en comunicación con las autoridades de la Departamental policial de Paraná para se pongan en contacto con las directivas de la Escuela Estrada "para que éstas indiquen quién les confirmó el dato" del supuesto caso de coronavirus en el barrio.



"Desde las autoridades del Centro de Salud no han confirmado la existencia de ningún caso en nuestra zona, ni casos sospechosos, ni personas cumpliendo cuarentena, ni aislamiento", aseguró la representante del barrio.



"El daño que hicieron a la familia fue horrible, no tienen idea de lo que generaron", lamentó la vecinalista al dar cuenta que "si supiera quiénes fueron, los demandaría".



Según comentó Ríos, los damnificados son "dos trabajadores de Vialidad, de los cuales uno trabaja en los talleres y no tendría contacto con la sede central, y a una mujer que trabaja en el hospital". "Lo sindicaron como portador del virus, lo confirmaron, enviaron un comunicado y enseguida empezaron a bardearlos", refirió.



"Durante todo el día les estuvieron diciendo todo tipo de barbaridades; los niños no pueden ni ir a comprar el pan porque también les dicen cosas. Es horrible lo que han hecho", sentenció la vecinalista.



"Les pido respeto, prudencia y por sobre todo, ponerse en el lugar del otro. Este virus puede afectar a cualquiera de nosotros, nadie está exento de contraer esta enfermedad. Piensen qué pasaría si le toca a su mamá o su papá, no les gustaría que nadie les diga barbaridades como les está pasando a algunas familias de mi barrio", encomendó la mujer.



En la oportunidad, también se refirió a la preocupación que reina en Puerto Sánchez ante la baja en las ventas de las pescaderías, que son el principal sustento de las familias del barrio. (Elonce)