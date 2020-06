Alumnos de la Escuela Normal prometieron Lealtad a la Bandera en forma virtual

La Promesa de Lealtad a la Bandera Nacional es una ceremonia en la que los estudiantes de 4° grado expresan su compromiso con la democracia, la participación y la convivencia desde la reafirmación de los valores de libertad, solidaridad e igualdad.Hoy, en el Día de la Bandera, y en un año muy particular en donde se conmemora el 200º aniversario del fallecimiento de Manuel Belgrano este homenaje tiene otra forma, pero no pierde la esencia ni el valor ni lo que en el corazón nos mueve.Aún estando en la distancia estamos juntos en este momento compartiendo con nuestros alumnos y sus familias este acontecimiento. Hoy estamos de fiesta porque prometer lealtad a la bandera es un gesto importante. Prometer es comprometerse. Nos comprometemos a recibir la posta de un grande, que fue grande en sus sueños, en su capacidad de lucha, en su generosidad, en su entrega por dejarnos una patria libre", comunicaron desde la Escuela Normal Superior "José María Torres" de Paraná.Y continúa: "Felicitamos a nuestros alumnos que son héroes y heroínas de la solidaridad, ayudando en sus casas, cumpliendo con la educación a distancia, con el aislamiento, aprendiendo de nuevas formas. La patria es nuestra casa, nuestra tierra, nuestros ríos, nuestros suelos, nuestra diversidad, nuestra gente. Soñamos con una patria justa, libre y soberana, que abrigue a todo y a todas, como lo soñó Belgrano. Los invitamos a que prometamos amarla y cuidarla. Nadie cuida lo que no ama. Prometamos proteger nuestra casa común, preservando el ambiente, la diversidad y el paisaje, y aportando a la construcción del desarrollo sostenible para quienes lo habitamos hoy y a las generaciones futuras".A continuación, la Promesa de Lealtad a la Bandera que realizaron -en forma virtual- los alumnos de 4º de la Escuela Normal de Paraná: