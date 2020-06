Nuevos casos en Paraná: marcha atrás de habilitaciones por siete días

"Esta es una medida extrema, rápida, que tenemos la obligación de tomar"

Luego de conocerse este sábado que en Entre Ríos se registraron 18 nuevos casos de coronavirus, nueve de los cuales son de Paraná, se anunció la marcha atrás de habilitaciones en la capital provincial, conocióEn la mañana de este sábado se reunió el COES local. Participó además el Comité de Emergencias provincial y la ministra de Salud provincial, Sonia Velásquez."Hay muchas habilitaciones que el municipio ha desarrollado durante esta semana, van a ser revisadas a partir de hoy. A partir del as 18 horas vamos a estar suspendiendo por siete días, las actividades recreativas, en bares, en restaurantes, actividades deportivas. Hay que tener en cuenta que las actividades sociales no están permitidas", destacó a, el intendente Adán Bahl.De la misma manera, afirmó: "Hay más de 200 personas aisladas en Paraná. Tenemos que tomar todas las medidas para evitar la circulación. Por esto, son las disposiciones del gobierno municipal, y también para garantizar el distanciamiento. A ese distanciamiento lo tenemos que garantizar con nuestros familiares, con las personas que queremos".Al mismo tiempo, Bahl destacó, en especial teniendo en cuenta que este domingo es el día del Padre: "Sobre todo porque las personas que se han enfermado recientemente son personas jóvenes que prácticamente no tienen síntomas, y si llegan a tener contacto con personas de más de 60 años, que puedan tener algún tipo de enfermedad preexistente, van a poner en riesgo sus vidas"."Esto es una medida extrema, rápida, que tenemos la obligación de tomar, para cuidar a los paranaenses, sabiendo el contexto en el que estamos. Será por siete días", puso relevancia."Vamos a evaluar como continúa la actividad y vCuando estaba el aislamiento, por cada caso, había cuatro o cinco nexos, y hoy, por tres personas, hay doscientas personas que están aisladas. Imaginemos que esta circulación hace que por cada caso hay muchísimos más contactos y es lo que queremos evitar con estas medidas", afirmó Bahl.