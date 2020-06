Realizaron una caravana para pedir que se autoricen las misas con fieles

Los fieles católicos realizaron una caravana para pedir la celebración de las mismas con la presencia de creyentes. Partieron desde la Catedral hasta Casa de Gobierno donde realizaron una lectura del petitorio."Pedimos la celebración eucarísticas, hace tres meses desde que se decretó la cuarentena la iglesia ha colaborado con la suspensión de las misas de modo presencial", expresó aV un fiel."Hemos podido vivir las grandes celebraciones a través de la redes sociales. Pero creemos que como las autoridades políticas han autorizados otros rubros, podrían habilitar las mismas con fieles", dijo.Y comentó que "elegimos esta fecha, porque para nosotros no es un día cualquiera, es la celebración del Sagrado Corazón. Nosotros creemos que es en la eucaristía donde contemplamos el corazón de Jesús hecho carne".En tanto, Angelina, agregó que "realizamos la caravana para respetar las distancias sociales y que no haya amontonamiento de personas. Pero se ve claramente que hay muchos fieles que están preocupados por este tema"."Para nosotros no es lo mismo ver a través de redes las misas, que estar presente y recibir la eucaristía. Vamos a realizar una caravana breve, pero para que se escuche la voz de los fieles. No solo lo hacemos como creyentes sino como ciudadanos con derechos", indicó."La constitución en su artículo 14 nos ampara, y también la Convención de los Derechos Humanos en su artículo 18, donde ambos dicen que podemos profesar nuestra Fe de manera pública. Ese derecho se está vulnerando, y nosotros pedimos realizarlo de manera responsable, con los protocolo necesario", finalizó.