Día del Sagrado Corazón de Jesús: "Es oportuno renovar la esperanza"

En la Iglesia Católica, el Sagrado Corazón de Jesús es la devoción referida al corazón de Jesucristo, como un símbolo de amor divino. La devoción fue establecida a instancias de santa Margarita María de Alacoque, quien en 1675 tuvo una visión en la que Cristo, mostrándole su corazón."El mes de junio es conocido como el mes del corazón de Jesús, en toda la iglesia se contempla el corazón de Cristo traspasado de amor por nosotros y hoy estamos festejando la solemnidad del Sagrado Corazón", expresó ael Padre Máximo."En este festejo tan particular hemos reflexionado sobre la virtud de la esperanza, creemos que es muy oportuno en este tiempo tan difícil renovar la esperanza, la razón última es la certeza del amor de Dios", contó.Y agregó que "a las 16 celebramos la Santa Misa a puertas cerradas y luego recorrimos con la imagen del Sagrado Corazón, el barrio"."El corazón de Jesús, siempre fue visto como el signo del amor de Cristo. Un día Jesús se reveló a un religiosa Santa Margarita María Alacoque y le mostró su corazón y de ahí viene la devoción", explicó."Cuando Jesús se revela ante Margarita, le dice que era ese era su corazón que representaba todo el amor por cada uno de nosotros. Era un corazón que estaba envuelto en llamas de amor pero al mismo tiempo coronado de espinas".En ese sentido, dijo que "las espinas manifiestan un poco la respuesta nuestro a ese corazón que muchas veces no le respondemos con nuestro amor, con nuestras infidelidad, nuestros olvidos. El corazón de Jesús pedía eso, amor y reparación"."Dios nos amó primero y nos sigue amando a pesar de nuestros olvidos. En estos tiempos tan difíciles, el corazón de Jesús nos está asegurando el amor de Dios, que aun en medio de las tormentas y las dificultades que trae esta pandemia, no debemos dudar de su amor", dijo.Y mencionó que "como decía San Pablo, `Si Dios está con nosotros, quién estará contra nosotros´ por el lema que elegimos este año es: El Sagrado Corazón, razón de nuestra esperanza"."La esperanza se fundamenta en la certeza de ese Dios que nos ama y nos sigue acompañando en al camino de la vida, por eso debemos sentirnos serenos aun en las tormentas de la vida", finalizó.