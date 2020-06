Video: Jardineritos interpretaron una canción a la bandera en lengua de señas

El Día de la Bandera se conmemora cada año en Argentina el 20 de Junio en conmemoración de su creador, Manuel Belgrano, fallecido en ese día del año 1820.Este año, ante la imposibilidad de poder hacer los tradicionales actos, las escuelas debieron dar rienda suelta a la creatividad y, tecnología mediante, realizaron sus homenajes a la insignia patria.En el caso de la Unidad Educativa de Nivel Inicial Nº 250 "San Nicolás", que depende de la Parroquia Santo Domingo Savio de la ciudad de Paraná, los alumnos de la Sala de 5 interpretaron en lengua de señas la canción "Celeste, blanca y celeste".En diálogo con, Soledad y Ana Laura, docentes del Nivel Inicial, contaron que la idea "surgió a partir de la Seño de la sala de 5, ya que en nuestro proyecto curricular tenemos planteado la parte de inclusión y lo teníamos pensado para este año desde el inicio del ciclo lectivo".Al referirse a cómo han tenido que adaptar los contenidos que no se pueden brindar de forma presencial, indicaron que "a las Seños les surgieron ideas muy lindas, han buscado estrategias metodológicas como nunca para llegar a las familias y los estudiantes ya que no es fácil. Nuestro trabajo es siempre desde la presencialidad, del vínculo, el abrazo, lo gestual y se hizo un poco difícil pero no imposible, para nada. Nos hizo buscar otra forma de comunicarnos, mediando siempre los padres"."Para nosotras la virtualidad es todo nuevo, pero vamos preguntando, incursionando y entre colegas nos pasamos mucha información", indicaron finalmente.