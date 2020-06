"La flexibilización hace bien al comercio y a la gente", dice el municipio

El sábado, los comercios del microcentro extenderán su horario de atención en forma corrida desde las 9 y hasta las 18. En la feria de Salta y Nogoyá estarán presentes, hasta las 14, más de 30 emprendedores.Al respecto, el secretario Legal y Administrativo del municipio, Pablo Testa, dijo aque "cuando la gente salga a la peatonal o a los centros de compras siga manteniendo las medidas de distanciamiento y los comercios deben seguir el protocolo de no permitir el ingreso de muchas personas, además del uso del tapabocas"."La flexibilización le hace bien al comercio y a la gente, pero esto ha sido gracias a que los vecinos han venido cumpliendo con los parámetros que se fueron imponiendo", sostuvo el funcionario.Interrogado acerca de la situación por la detección de tres nuevos casos en Paraná, señaló que "es un trabajo conjunto que se hace con la provincia y la parte de seguimiento epidemiológico".Acotó que "se hacen los seguimientos por protocolo y telefónico. Se cumple con lo que el comité sanitario tiene desde el primer momento en que surge el caso"."Desde el inicio de la gestión se buscó como medida de ordenamiento reencauzar algunas situaciones que durante años se vinieron desarrollando como si fueran normales y, en realidad, son ilegales, como el uso del espacio público que se daba con los manteros o la instalación de puestos de verduras y otras mercaderías, algunas de dudoso origen, porque no tiene trazabilidad ni facturas, mientras que los vendedores no están inscriptos en ningún organismo", dijo Testa.Sobre las medidas implementadas, recordó que "se desalojó la ocupación ilegal del espacio público. Luego, se hizo una reunión y se les informó respecto de todo lo que deben cumplimentar. Posteriormente, ya se trabajó sobre los lugares en que se pueden ubicar. No obstante, lo ideal es que cada uno alquile un lugar, porque también debemos proteger a los comerciantes que cumplen con todas las medidas", completó.