Son "estrictos" los controles en el tren que une Paraná con Colonia Avellaneda

Luego de más de dos meses sin funcionamiento, el 1 de junio se reactivó el tren que une Paraná con Colonia Avellaneda. Durante la primera semana hubo gente que no pudo subir por no contar con las respectivas autorizaciones, puesto que la unidad tiene un cupo máximo de 70 pasajeros, para que se pueda respetar el distanciamiento.El encargado de Operaciones de la Unidad Ejecutora Ferroviaria de Entre Ríos (UEFER), Sergio Portela, contó aque "trabajamos con las normas de los ministerios de Salud y Transporte de la Nación, cuidando la salud del personal ferroviario y de los transportados".Resaltó que "las inspecciones de sanidad y el control de autorizaciones para circular son estrictas. No puede subir nadie que no traiga la documentación consistente en una declaración jurada o el certificado nacional". Acotó que también se contempla la concurrencia a algún centro de salud siempre que tenga la constancia pertinente. "La Policía Federal es muy estricta en eso", enfatizó.Añadió que "está todo coordinado para que bajen los usuarios y después se desinfecte el tren".Sobre la cantidad de empleados que desarrollas sus tareas, manifestó que "estamos trabajando sólo los indispensables".E insistió: "El distanciamiento social, al igual que el tapabocas son lo primordial. Tenemos los asientos cruzados e intercalados, por lo que la distancia es entre dos y tres metros entre los pasajeros".Finalmente, precisó que la capacidad es de 70 pasajeros y viajan aproximadamente 50 personas en cada recorrido.Por otra parte, los pasajeros coincidieron en resaltar que "es un buen servicio. Todo el mundo respecta las medidas para evitar la propagación del coronavirus"."Prefiero el tren antes que el colectivo. Es mucho más higiénico", señaló una mujer a este medio.