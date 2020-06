Escuela Santa Teresita realizó un video para celebrar en Día de la Bandera

Por el aislamiento y la suspensión de clases, los actos escolares se comenzaron a conmemorar de manera virtual. La Escuela Santa Teresita, de la ciudad de Paraná, realizó un video conmemorativo para celebrar en Día de la Bandera."Estamos aleados de los niños, pero siempre tratamos de estar en contacto de manera significativa. En esta oportunidad realizamos un acto virtual, en el cual participaron los niños de una manera muy especial", expresó aSusana dome, vicedirectora."La idea surge para el 25 de mayo, como sabemos los conocimientos básicos de los niños se dan en la escuela, y una parte muy importante se genera cuando se realizan los actos", dijo.Y agregó que "pensamos que no podíamos dejar vacíos a los niños de esa parte, entonces organizamos un acto virtual, donde participamos los docentes, nuestra familias, y así organizamos el acto de homenaje a la patria"."Los chicos estaban muy emocionados porque se encuentran en una pantalla con personas que veían todos los días. Además, esta idea surge por los niños de 4to grado, que le rinden lealtad a la Bandera Nacional en el acto del 20 de junio", explicó."Las autoridades, nos hicieron llegar este año, que no se debía realizar la promesa, pero nosotros quisimos mimar a los nenes de 4to año porque se lo merecen y porque son pequeños héroes en este aislamiento", contó.A su vez comentó que "en el video participó un ex combatiente de Malvinas, que quiso darle un saludos a los chicos y fue muy lindo. Mañana le vas a llegar el video a los chicos".