Vecinos reclaman el arreglo de una pérdida de agua

Vecinos de calle Saraví y Grella de la ciudad de Paraná, reclaman hace días la reparación de una pérdida de agua."El conflicto es una pérdida de agua, desde la municipalidad no hacen la reparación, estamos desde el 20 de mayo esperando la solución y hasta el momento no ha pasado nada", expresó aFernando, vecino."Me dirigí a los medios para ver si puedo encontrar una solución. Yo estimo que el arreglo más de dos horas no debe llevar. Desde el día que se rompió habremos perdido entre 500 y 700 m3", contó.Y agregó "si están pensando en perforar 10 pozos de agua que no es buena pasa la salud, no entiendo porque dejan pérdidas de agua en otros lados de la ciudad".