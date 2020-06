Pediatras preocupados por el incumplimiento del Calendario de Vacunación

Los pediatras están preocupados por el incumplimiento del calendario de vacunas en los más pequeños. Por la cuarentena, las personas no asisten a los controles en centros de salud."Desde la Sociedad de Pediatría y los profesionales estamos preocupados porque la pandemia generó que se haya retrasado y hasta cancelado el calendario de vacunas, principalmente por miedo", expresó aLiliana Méndez Castells, médica pediatra de la Sociedad Argentina de Pediatría."Pero también se están registrando muchas faltas a los controles, esto generó que los niños fallezcan, ya sea por una consulta tardía o porque nunca la realizaron. También, padres de niños recién nacidos no los llevan a su consulta de los siete días. Para nosotros es muy importante que esos controles no se suspendan", indicó.A su vez, agregó que "el diagnóstico precoz, siempre genera una mejor evolución del paciente. Tanto en los centros de salud públicos como privados, cumplen los protocolos de higiene. Nosotros les pedimos a las madres que consulten"."El control en los niños sanos están por algo, no deben esperar a que presente algún síntoma para llevarlo al médico. Necesitamos que la sociedad tome consciencia de que los controles y las vacunas se deben hacer", remarcó."Por algo está distribuido el calendario de vacunas, si bien el retraso de una aplicación de dosis no genera que el niño va a contraer esa enfermedad, está estudiando que en cierta edad los anticuerpos evolucionan mejor respetado ese calendario".