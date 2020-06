Bajó la demanda de alcohol en gel y el líquido "sigue escaseando"

Foto 1/2 Foto 2/2

El inicio de la pandemia por el coronavirus disparó la venta de aquellos productos considerados esenciales para desinfectar, y el alcohol líquido y en gel comenzaron a escasear, o directamente no se conseguían.



Pero con el paso de los meses, en las góndolas de los supermercados y en las farmacias, la presencia de estos artículos, principalmente del alcohol en gel, se normalizó.



En este sentido, Lorena D'Agostino, encargada de una farmacia de Paraná, dijo a Elonce TV que "desde que comenzó la pandemia, la demanda siempre fue constante. Pero como siempre el alcohol líquido escasea y lo que sí se consigue ahora que antes no, son los alcoholes en gel, hay".



Según indicó, las ventas de estos productos "han bajado, pero supongo que la gente se proveyó de los insumos necesarios".



Sobre la demanda, expresó que "lo que más pide la gente es el alcohol líquido ya que lo diluyen al 70 por ciento y lo utilizan para rociar la ropa, las bolsas del supermercado, las manos y las superficies, pero sigue escaseando", reafirmó.



Consultada sobre si los clientes respetan las medidas de seguridad para ingresar a la farmacia, D'Agostino dio cuenta que no todos las cumplen, "se olvidan los barbijos en el auto o en la casa", pero no pueden acceder si no tienen los tapabocas. Además en el lugar hay alcohol en gel en los mostradores a disposición de los clientes. "Es un trabajo de cuidarnos entre todos, si hay un protocolo hay que respetarlo por el bien de todos", mencionó. Elonce.com