En plena pandemia: Paranense se recibió de contador de manera virtual

Juan Cruz Panozzo se recibió de contador público, en la Universidad Católica de Santa Fe (UCSAFE). El joven tenía programado rendir su examen final el 16 de marzo, un día después de que se decrete el aislamiento social preventivo y obligatorio, por lo que rendir quedo postergado."La materia que me faltaba para recibirme tenía mucha carga teórica y práctica por lo que me comunicaron desde la facultad, que iban a ver cómo iba a ser la metodología para evaluar. Luego de unas semanas, me informaron que me iban a tomar la teoría a través de zoom y la practica bajo otra metodología", comentó el joven a", agregó Panozzo.Según Juan Cruz, él siguió estudiando durante el aislamiento social para poder estar lo mejor preparado para el examen final, e indicó que "fue una metodología distinta, era raro pensar que un examen fuera de la facultad."."Al examen final lo pude enviar a través de mis datos móviles porque justo cuando tenía que mandar la foto el wifi de mi hogar dejó de funcionar", relató.Teniendo en cuenta los festejos, el joven comentó que "me reuní con la familia teniendo en cuenta los cuidados que corresponden".Al finalizar Panozzo incentivó a que otros estudiantes que se encuentren en la misma situación se animen a rendir y culminen sus estudios.