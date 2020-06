Colecta externa en la Cruz Roja: "Cada tres meses vamos a repetir esta acción"

La Cruz Roja de Paraná llevo a cabo una colecta voluntaria de sangre junto con el Programa de Hemoterapia de la provincia, para palear la faltante de sangre que se produjo debido a la pandemia."Debido a la merma de donantes de un 80 por ciento realizamos una colecta. La sangre es un recurso fundamental que no se puede conseguir en ningún lado salvo a través de donación voluntaria", señaló Mario Fuentes Godoy, integrante de la institución a Elonce TV.A su vez señaló que "tratamos de aportar nuestro granito de arena, con esta falencia.".Por su parte, la coordinadora del Programa de Hemoterapia, Gabriela Jacobo, indicó que "lo importante es que la colecta sea una acción continua, la mayoría de las instituciones que se suman comienzan a querer repetirla. No solo en torno a la solidaridad sino también en concientización en lo que es la donación voluntaria de sangre".Teniendo en cuenta la necesidad de que las personas donen sangre, dijo que "el hecho de la pandemia no frenó que haya accidentes, los pacientes oncológicos continúan y las cirugías siguen, es necesario que haya un stock determinado en cada banco de sangre".Durante la pandemia, la institución continúa brindado cursos de primeros auxilios manera online y "particularmente en el instituto educativo arbitramos los medios para que todo sea de manera virtual", indicó Alberto Urlich, Presidente de la filial."Tratamos de solucionar los aspectos que hacen a la parte técnica de las carreras, como lo es la parte hospitalaria. Pedimos autorizaciones para que los alumnos que cursan el tercer año puedan concurrir al simulador que tenemos en el establecimiento, para que nuestros futuros profesionales estén capacitados de la mejor manera posible", culminó.