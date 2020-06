Reactivación del transporte interurbano: "Los coches salen con pocos pasajeros"

Sociedad No hay novedades sobre el regreso del servicio entre Paraná y Santa Fe

"Los coches salen con apenas cinco o seis pasajeros", aseguraron adesde una de las boleterías de la Terminal de ómnibus de Paraná, a una semana de la reactivación del servicio interurbano de transporte en Entre Ríos.Se recordará que sólo están habilitadas para prestar servicio las empresas provinciales, de lunes a viernes, en horarios reducidos y bajo estrictos protocolos de bioseguridad."Es mínima la cantidad de pasajeros que viaja porque se ocupa apenas el 20% de la capacidad de los coches", aseguró ael boletero de la empresa Zenit que está prestando el servicio Paraná-Seguí en dos horarios."Únicamente pueden viajar las personas exceptuadas o que cuenten con los permisos para circular", remarcó."Es muy poca gente la gente y hay muchas consultas porque quieren viajar por el Día del Padre, pero lamentablemente no les podemos vender si no tienen el permiso", aclaró el trabajador.En la oportunidad, comentó que "JoviBus tenía programadas salidas a Gualeguaychú y Concepción del Uruguay pero por los casos de coronavirus, se complicó y desde el COES no los dejaron salir"."Dependemos de las decisiones del COES", indicó al recalcar que "las medidas se respetan porque los pasajeros tienen sus permisos en los celulares y barbijos".El boletero, con más de 30 años de servicio en la Terminal remarcó que "nunca vio a la Terminal con tan poca gente". "Pasamos la crisis del ´89 cuando a Córdoba salíamos una vez por día y la del 2001, pero esta es increíble", sentenció.En tanto, desde la boletería de CODTA indicaron que brindan el servicio Paraná-Diamante en tres horarios, y cada tres días."La venta está muy tranquila y viaja muy poquita gente", comentó la trabajadora al dar cuenta que viajan "cinco o seis pasajeros"."Por ahora solo tenemos tres horarios por día", indicó al dar cuenta de "consultas por horarios y si pueden subir en Oro Verde".