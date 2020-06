Bahl abordó las acciones frente a la pandemia con sus pares de otras ciudades

El presidente municipal Adán Bahl participó de una teleconferencia con el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aíres y los jefes comunales de Córdoba, Rosario, Resistencia y San Fernando del Valle de Catamarca. "Gracias al compromiso de todos, en Paraná hace más de 60 días que no tenemos ningún caso. Además, pudimos reforzar el sistema sanitario", destacó el Intendente.



Bahl dialogó este miércoles con el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta; y los intendentes Pablo Javkin, de Rosario; Martín Llaryora, de Córdoba; Gustavo Martínez, de Resistencia; y Gustavo Saadi, de San Fernando del Valle de Catamarca.

Los mandatarios hicieron una valoración muy positiva del encuentro, en el cual plantearon la necesidad de reiterar esta metodología de trabajo e incluir a intendentes de otras localidades, para intercambiar experiencias y compartir métodos que han sido exitosos en otras ciudades.



"En Paraná hace más de 60 días que no tenemos ningún caso nuevo. Se ha trabajado fuertemente desde el inicio de la pandemia en la prevención y también para reforzar el sistema sanitario junto al gobierno provincial. Los ciudadanos han sido responsables, han acatado las recomendaciones y hemos tenido un acompañamiento positivo en ese sentido", expuso Bahl durante la reunión de trabajo.



Al referirse al ingreso de personas desde otros lugares, el Intendente expresó: "Se ha trabajado, fundamentalmente el vínculo con la provincia de Santa Fe y se ha controlado especialmente a los colectivos con pasajeros que regresaban a Paraná. A todos se les hizo la tarea de prevención, el control de temperatura, luego se les solicitaba que cumplieran estrictamente 14 días en cuarentena en permanente contacto con el personal de salud. Eso ha dado muy buenos resultados".



Teniendo en cuenta que en la capital entrerriana hasta el momento hay solamente nueve casos de contagio que fueron controlados, Bahl detalló: "Tenemos un centro de aislamiento preventivo en el cual hasta ahora no hay ninguna persona alojada. Para no correr mayores riesgos hemos bloqueado los accesos desde las provincias donde hay casos reiteradamente y los colectivos no ingresan a la ciudad. También se está haciendo testeos permanentes, principalmente, en las zonas más vulnerables", señaló. Realidades de otras ciudades Ciudad Autónoma de Buenos Aires: "Hay medidas que vienen para quedarse, habrá comportamientos de las personas que cambiarán y esa será la nueva normalidad", señaló Rodríguez Larreta.



Resistencia: "Somos una de las ciudades del país más afectadas. El hecho de aplicar el Plan Detectar (testeo) ha generado que se conozcan más casos y hemos logrado el aislamiento de esas personas con síntomas", manifestó su intendente Gustavo Martínez.



Catamarca: "No tenemos casos pero hemos tomado todos los recaudos y se realizan testeos de camiones que llegan con mercadería y verduras a los mercados concentradores", sostuvo el intendente de San Fernando del Valle, Gustavo Saadi.



Córdoba: ante el aumento de casos, el jefe comunal Martín Llaryora, afirmó: "Venimos desarrollando un importante trabajo en conjunto con el gobierno provincial poniendo el énfasis en la prevención".



Rosario: "Los casos que hemos tenido son brotes pequeños. La gente está tomando muchos recaudos y nosotros tratamos de aumentar los testeos para detectar si hay más contagios", explicó el intendente Pablo Javkin.