Transporte público: Hubo un avance para "empezar a achicar deudas" con choferes

Este viernes UTA y empresarios volverán a reunirse a nivel nacional en busca de avanzar en soluciones antes los atrasos en los pagos de haberes. El dirigente gremial Sergio Groh, adelantó que en la reunión de este martes se lograron algunos avances en el marco del conflicto por el retraso en el pago de los haberes de mayo.



Informó que el Ministerio de Transporte de la Nación "girará una suma de dinero extraordinaria a las provincias" que los choferes pretenden que se destine al pago de sueldos.



"Si bien mucho no se avanzó por partes de las empresas, el ministerio de Trasporte de la Nación anunció que girará a las provincias un refuerzo para el interior del país de una cifra extraordinaria mientras dure la pandemia", informó el representante de UTA local.



Además, según detalló también se prorrogará la Resolución 14/20 del Fondo de Compensación de Transporte Público por cuatro meses más, "lo que traería un poco de oxígeno para el pago de los salarios y de todo lo que están debiendo las empresas".



"La idea de esto es que gran parte de este dinero que recibirán las empresas, al no tener recaudación, lo destinen al pago de los sueldos y a empezar a achicar sus deudas", remarcó.



Además, adelantó que en la Cámara de Diputados de la Nación se está trabajando un proyecto de ley para implementar un refuerzo para todas las provincias del interior.



En diálogo con APF, el gremialista destacó los avances que se están logrando a nivel provincial y municipal con el objetivo de destrabar el problema: "Hemos mantenido reuniones con el intendente de Paraná, y si bien los tiempos políticos no son los mismos que los de los trabajadores, que necesitan el dinero de forma inmediata para poder vivir, sabemos que está interiorizado en el tema y se está trabajando", dijo.



De la reunión participaron representantes gremiales de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), miembros de la Federación Argentina de Transportadores (Fatap) y funcionarios de Transporte de la Nación y del Ministerio de Trabajo.



Finalmente, confirmó que este viernes a partir de las 10:30 las partes volverán a reunirse bajo la modalidad de videoconferencia.