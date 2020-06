Entregan un abrigo a familias que retiran la vianda de escuela "Las Heras"

Bajo el lema "Una sonrisa por un abrigo", la comunidad educativa de la Escuela Nº15 "Gregorio Las Heras" de Paraná colecta ropa de abrigo, medias y calzado para los niños que estudian en la institución ubicada sobre avenida Zanni 1381.La respuesta a la campaña solidaria fue muy positiva, registró. Las docentes acondicionaron un aula en la que desplegaron las prendas y cuando las familias acuden a retirar las viandas, eligen un abrigo para pasar el invierno.Por su parte, la maestra de Tecnología, Viviana Álamo, agradeció a "la Asociación de Scouts, a colaboradores de la Parroquia Santo Domingo Savio, a vecinos de Cerrito y muchos contactos que se sumaron a la iniciativa, además de una vecina que cuando me vio llorar porfue a comprar ropa nueva para donarnos"."Ropa de abrigo para niño es lo que más necesitamos, no remeras", aclaró la docente. Los interesados en colaborar pueden hacerlo con "camperas, ropa interior, medias, y calzados de diferentes números -28 y 36 son los números más demandados"."Los chicos pasan frío y también necesitamos frazadas", agregó Carolina, una integrante de la Cooperadora Escolar."Ante la demanda y la nota que se publicó en, desde la subsecretaría provincial de Desarrollo Social nos avisaron que iban a colaborar con pares de zapatillas y conjuntos de buzo y pantalón de niños de entre 4 y 12 años", comentó la directora.Los interesados en colaborar pueden acercarse los días miércoles y viernes de 10 a 12hs a la escuela sobre avenida Zanni 1381.En la oportunidad, también encomendaron la donación de alimentos "porque hay 30 familias que corresponden a la institución porque no pueden acercarse a retirar las viandas; entonces, necesitamos armarles bolsones de alimentos".Las viandas se entregan de lunes a sábados hasta las 13hs.