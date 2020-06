Paritarias, bono de $5000 y descuentos, los reclamos de empleados del San Martín

Trabajadores del hospital San Martín de Paraná, reunidos en asamblea, reclamaron por la reapertura de paritarias, el pago del bono de $5000 que se había anunciado para los empleados de Salud, y las suspensión de licencias y descuentos efectuados a quienes accedieron a las mismas.



"El hospital San Martín viene trabajando a destajo, no ha parado, y sus empleados necesitan que ese reconocimiento se haga porque estamos en la línea de la trinchera", argumentó a Elonce TV María de los Ángeles Berón, enfermera del hospital San Martín, secretaria de CTA Entre Ríos y militante de ATE Entre Ríos.



Además de reclamar "los cinco mil pesos adeudados para el personal de Salud", la trabajadora apuntó al "malestar" que reina en el sector "porque no hemos tenido reapertura de paritarias".



"El sueldo no alcanza y tenemos que pagar para poder venir a trabajar porque recién ahora se arregló el tema del transporte y en muchos casos seguimos pagando remis para venir a cumplir funciones", apuntó.



En la oportunidad, denunció que "las licencias profilácticas se suspendieron y hay compañeros, de hasta 61 años, que las necesitan porque manifiestan que están cansados".



Además, advirtió que "hubo descuentos en los atípicos y riesgos a trabajadores con parte por COVID-19; a ellos les tocaron los sueldos, cuando el DNU dice que no se iba a hacer".



"Es una vergüenza", reprochó.



"Todos tenemos miedo, todos estamos asustados, y si bien le ponemos el pecho al problema, también queremos que nos visibilicen", sentenció Berón al remarcar "la desconformidad y malestar" entre los empleados del nosocomio.



"Seguimos trabajando por una cuestión de compromiso hacia la comunidad de la que somos parte pero necesitamos que, mínimamente, nos paguen ese monto que anunciaron", insistió.



De acuerdo a lo que anticipó, para este jueves está prevista una nueva asamblea con corte de calle. (Elonce)