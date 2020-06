"Fue como un regalo por el Día del Padre", valoró comisario que asistió un parto

Paraná Comisario y otro policía de Paraná asistieron a mujer que dio a luz en su casa

, aseguró ael jefe de la comisaría decimoquinta, César Sánchez, quien junto al sargento José Cardoso, asistieron a una joven madre que dio a luz en su casa.El singular episodio ocurrió este lunes por la noche, a alrededor de las 22, en una vivienda ubicada en la zona de calles Balbín y Gobernador Parera, de la ciudad de Paraná, tras un pedido de auxilio a la sala de tráfico del 911 por una mujer que se encontraba en trabajo de parto.Y continuó: "Con mi compañero, observamos a la pareja de esta mujer, el cual nos decía que estaba asustado ySánchez destacó que su compañero trató de calmar al padre del bebé, mientras que él observaba que la criatura estaba naciendo. "Atinamos, con el esposo de la mujer, a sacar al bebé; él lo sostuvo en sus brazos y yo contenía a la mamá pero, y según me decía, tiene otros dos hijos que habían nacido por parto natural en el hospital San Roque", recordó el comisario., indicó el jefe de la comisaría decimoquinta al aclarar que el recién nacido "lloró despacito y ella no lo escuchó"."Le hice una pequeña reanimación y la criatura enseguida abrió los ojos y lloró", rememoró Sánchez.Según destacó,. Es que el comisario es padre de dos nenas, de 12 y 15 años, y según contó ano pudo presenciar los partos de sus hijas porque fueron por cesárea.El comisario, en su relato, explicó que limpió los ojos del recién nacido con una gasa, para después acurrucarlo junto a su madre.acotó."La mamá tiene 21 años y estaba asustada; la contuvimos porque comenzó a sentir miedo por la situación, y además, en ese momento no había expulsado la placenta por lo que seguía teniendo contracciones", explicó Sánchez., y mi compañero optó por encargarse del padre, las otras criaturas e ir hasta el móvil policial y solicitar la ambulancia de hospital", repasó el comisario."La ambulancia llegó enseguida, aunque parecieron muchos minutos", reconoció el funcionario policial. De acuerdo a lo detalló, ante la llegada del personal del centro de salud "Dr. Arturo Oñativia" (exCorrales) les explicó que no se había cortado el cordón umbilical y que la mamá no había expulsado la placenta y seguía teniendo contracciones.Los papás y el recién nacido fueron trasladados al hospital materno-infantil San Roque.según supo, subrayó el comisario., remarcó al comentar que en su labor policial ha sido comisionado a circunstancias similares, "pero siempre llegaba la ambulancia o la trasladábamos en el móvil policial para que personal idóneo las atienda".Finalmente,y según anticipó, pronto regresará al domicilio de calles Balbín para "ver si el bebé y su mamá necesitan algo".