Bahl anunció cuándo se abonará el aguinaldo a los trabajadores del Municipio

El intendente de Paraná, Adán Bahl, hizo un balance de sus primeros seis meses al frente de la Municipalidad. En diálogo con, se refirió a las dificultades que afrontaron para poner en orden las cuentas de la comuna, los trabajos que se encaran para solucionar los inconvenientes del agua potable en la ciudad y la prioridad que se ordenó dar en el primer tramo de su gobierno, a cumplir con los servicios esenciales en la capital entrerriana., reconoció Bahl al indicar que "después de haber asumido, verificamos lo que habíamos relevado durante el proceso anterior a las elecciones, pusimos todos los servicios en funcionamiento y se trabaja muy bien con la recolección de residuos"., aseguró.En la oportunidad, Bahl anunció que, para el cual invertimos varios millones de pesos para adquirir camiones 0Km y compramos más contenedores"."A esta inversión pudimos hacerla con los ahorros de enero, febrero y marzo; después de marzo, la situación fue más complicada por la caída de la actividad económica y la recaudación y por atender la gran cantidad de deudas que tiene el municipio, que está en un proceso de verificación de créditos y que paulatinamente se empiezan a pagar", comunicó."Los números son muy finitos, con un municipio pobre, lamentablemente, porque durante mayo apenas alcanzaron para cubrir una parte de sueldos, que también atendimos en parte complementaria con los ahorros", comunicó.En relación a obras de infraestructuras, adelantó aque "en los próximos días, anunciaremos tres obras importantes para la ciudad, con financiamiento del Argentina Hace"., adelantó el intendente de la capital entrerriana.Mencionó, además, la licitación de una obra de gas que beneficiará a más de 1500 familias, financiada con el Fondo de Desarrollo Gasífero. Y que se lleva adelante un plan de alumbrado público en distintas avenidas y barrios de la cuidad, en conjunto con la empresa de energía que provee mensualmente las lámparas LED, las que son compradas en la medida que la comuna dispone de los recursos."Pusimos toda la energía en la parte de servicios", aseguró y se refirió a la "optimización de una estrategia bastante diversificada para la atención del servicio de agua, atento al verano y a que el río estará bajo"."Trabajamos con una obra muy grande para la, y cuando terminemos la obra en la captación de agua,, prometió el intendente."Hace más de 20 años, cuando se hizo la nueva planta potabilizadora, no se concretó un plan director del agua que impactó durante los años siguientes por inconvenientes en el servicio", apuntó el intendente al asegurar que "en diciembre y enero no tenemos presión para llegar a las zonas altas de la ciudad".En relación a laBahl explicó queBahl prometió que"Básicamente, esa agua se mezclará con la dulce en una proporción muy pequeña dondey no se producirá inconvenientes en las cañerías", aclaró.Es que según argumentó el intendente, las obras complementarias "tardarán hasta dos años", por eso gestionó la perforación de diez pozos, de los cuales, ya fueron construidos cuatro: "el de Paraná V ya está proveyendo agua hace más de tres semanas", dijo.El mandatario municipal reiteró que la perforación será "para compensar las reservas de agua dulce y absorber la pérdida de producción que se produce por micro cortes de energía que hacen que la planta Echeverria salgan de funcionamiento"."Los pozos, en su producción total, no superan el 5% de lo que produce las plantas de avenidas Ramírez y Echeverria", remarcó al destacar que será "una solución rápida para mitigar la grave falta de agua en verano".También adelantó que se instalarán "micromedidores en las zonas bajas de la ciudad, donde hay un excesivo consumo de agua para ser solidarios con quienes tienen inconvenientes en las zonas más alejadas de la ciudad"."La potabilización del agua es muy cara, y hay que cuidarla entre todos", remarcó.Asimismo, anticipó que "se están analizando los números para proyectar el pago de los sueldos del mes de junio",En la ocasión, el intendente agregó que "el impacto de la masa salarial en las cuentas de la Municipalidad, es muy significativo. Para poner un ejemplo, durante el mes de mayo, si sumamos los recursos nacionales, provinciales y municipales, apenas alcanzamos a cubrir un 90 por ciento de la inversión en sueldos", remarcó.reveló al comunicar que "en mayo, la recaudación total fue de 280 millones de pesos, con lo cual, a la diferencia la cubrimos con ahorros que teníamos".Consultado al intendente cuándo se habilitarían estas actividades en la capital entrerriana, éste acotó: "El decreto está redactado pero queremos ser prudentes y acordar esto con el gobierno provincial"."Vamos a chequear la habilitación de gimnasios y actividades culturales y religiosas que implican una concentración de personas", explicó al aclarar: "Estamos limitados a autorizar lo que está en nuestras facultades y lo que el gobierno provincial nos delega".