Asamblea Ciudadana manifestó su preocupación por perforación de pozos de agua

Paraná Vecinos proponen alternativas a los pozos de agua que quiere hacer la comuna

Paraná Bahl anunció la perforación de diez pozos de agua para mejorar el servicio

El intendente Adán Bahl había anunciado a Elonce TV que se perforarán "diez pozos más" para mejorar la captación de agua cruda que se envía a la planta potabilizadora.En tanto, La Asamblea Ciudadana de Paraná manifestó su preocupación por la perforación de esos pozos.Alicia Glauser, referente de la Asamblea Ciudadana de Paraná."Creemos que el Intendente debería hacer audiencias públicas para debatir este tema y para saber cuáles son las intenciones que tiene con respecto a esta construcción", dijo.Y agregó que "el río está bajando pero no dejo de tener agua, en el canal sigue habiendo mucha agua".Sobre la construcción de los pozos dijo que "no podemos mezclar el agua con agua salada, te arruina el cuerpo, el estómago y uno tiene que andar comprando bidones, y no sé si los salarios alcanzan para poder realizar ese gasto"."La decisión tenía que ser anunciada y consensuada con los vecinos. No puede ser que uno se entere lo que se decida en los medios de comunicación", dijo y comentó que "ni siquiera sabemos si las napas de agua saladas están en condiciones por todos los venenos que se le echan a la tierra".Al respecto de las reuniones que mantiene la asamblea, contó que "nos reunimos a través de zoom, pero casi todos los días montemos contacto por los temas que nos preocupan. Debatimos y nos ponemos de acuerdo en lo que vamos a reclamar".