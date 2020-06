Yaguareté: "Argentina es pionera en conservar la especie", dijo un guardafauna

El yaguareté es una especie en peligro de extinción, por ello, los conservacionistas solicitan que se termine con el comercio ilegal de estos animales, la caza y las deforestaciones que causan que la especie no se reproduzca."Argentina es pionera en conservación de la especie, en nuestro país están presenten las 10 variedades de felinos que hay en Latinoamérica, desde el Jaguar hasta el gato huiña. "Hoy podemos decir que está aumentando la población del yaguareté", comentó el guardafauna Aldo Manccini aEl yaguareté está en peligro de extinción debido a la "caza furtiva, comercio ilegal de la especie y las deforestaciones" que imposibilitan la reproducción de este animal.Al ser un animal salvaje, es muy difícil poder analizarlo con tranquilidad, por ello, el guarda fauna señaló que "para poder estudiarlo se utilizan cámaras trampas, que funcionan a través de sensores, entonces, cuando pasan animales de sangre caliente automáticamente saca la foto o filma".Teniendo en cuenta el monumento que se encuentra en la costanera, Manccini indicó que "esta especie se encuentra particularmente en Misiones, Chaco, Formosa, Jujuy y Salta. Existen diversos planes de trabajo del jaguar".El yaguareté es del genero de pantera, que tienen características diferentes a los felinos. Una de ellas, es que los primeros, tienen el hueso hioides que permite que se puedan rugir, y los otros no."En nuestra provincia encontramos especies como el", aseguró."Siempre pedimos que no maten estos animales, no son agresivos, habitualmente no atacan al hombre, sino que muchas veces se sienten intimidados. La caza de especies autóctonas en la provincia está prohibida, le solicitamos a la sociedad que denuncie estas practica ilegales, para poder asegurar la preservación de la especie", culminó.