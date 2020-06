Buses Paraná desmintió a UTA el supuesto retiro de líneas urbanas

Choferes esperan por el cobro de sueldos

Durante el fin de semana circularon una serie de audios que daban cuenta del supuesto retiro de líneas urbanas en el servicio de transporte de pasajeros en Paraná y el área metropolitana. Al respecto, el secretario gremial de UTA Entre Ríos, Sergio Groh, confirmó aque Buses Paraná "lo desmintió".Groh explicó aque se evaluará "si fue un rumor o si hay una intención para el retiro de líneas y cubrir esos servicios con alguna otra línea", pero de igual manera insistió: "La empresa desmintió el supuesto retiro de líneas"."Todas las líneas están en funcionamiento; es más, nos manifestaron que este martes agregaron algunos coches más, atento a la mayor demanda del servicio", anunció el sindicalista.Se recordará que Buses Paraná había solicitado al municipio de Paraná, "modificar el protocolo de circulación e incorporar más unidades" para mejorar las frecuencias.En ese sentido, Groh coincidió respecto a que "es necesario un cambio en el protocolo teniendo en cuenta que en Paraná hace varios días que no tenemos ningún caso de coronavirus, y los que hubo no fueron a causa de circulación comunitaria"."En principio, no habría problema para que se habiliten todos los asientos y que los pasajeros viajen todos sentados para, a partir de ahí, seguir agregando unidades que es lo que todos estamos esperando", apuntó el sindicalista.En la oportunidad, Groh comunicó que los choferes cobraron "sólo el 50% del sueldo" y se mantienen a la expectativa de una reunión a nivel nacional prevista para esta tarde."Tenemos expectativas para este fin de semana de cobrar el 50% restante porque esta semana deberían llegar aportes de Nación para que las empresas hagan frente a lo que resta del salario, ya que las empresas manifiestan que debido a la baja recaudación se ven imposibilitados a pagar sueldos", señaló el representante de los choferes."Pasa que cuando a los trabajadores no se nos escucha, los tiempos políticos no son los mismos que los de los choferes teniendo en cuenta que necesitan de su sueldo para mantenerse", justificó.