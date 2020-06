Realizan una colecta de ropa y alimentos para ayudar a los más necesitados

Integrantes de la agrupación estudiantil de la Facultad de Ciencia y Gestión de la UADER, están realizando una colecta de ropa de invierno y alimentos no perecederos para las personas que más lo necesitan."A raíz de la situación que estamos viviendo, y con la llegada del frío, nosotros vivimos la posibilidad de dar una mano a las personas más necesitadas", expresó aJosé Pascal."Nuestra idea es que más personas se sumen a esta colecta y colabore. Lo que estamos juntado son alimentos no perecederos, ropa, frazadas, todo que pueda ayudar a mejorar la situación de las personas", dijo.Y agregó que "tenemos diferentes puntos de entrega, para que las personas no tengan que circular mucho por la ciudad. Estamos en el barrio San Agustín, zona Cementerio, las 5 Esquinas y el centro. También estamos en Oro Verde, Aldea Brasilera y Colonia Avellaneda".Sobre el horario comentó que "a través de la comunicación por WhatsApp coordinamos una hora para poder realizar la donación. Lo que por ahí pedimos es que sea dentro de las 9 a 12 y de las 16 a las 19 horas"."La idea de la colecta es entregar las donaciones en el Club Banfield, en el barrio Pancho Ramírez, ya que asiste muchas personas en busca de un plato. También están destinada a Suma de Voluntades", mencionó.Al finazalir dijo que "la colecta comenzó la semana pasada y se extiende hasta el 20 de junio".