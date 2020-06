Video: Noelia Telagorri y María Luz Erázun cantaron en vivo en Elonce TV

Este domingo se emitió una nueva edición del programa Peña Entre Todos, conducido por Francisco Cuestas. En esta oportunidad estuvieron en comunicación telefónica las artistas Noelia Telagorri y María Luz Erázun.



"Si bien uno extraña el contacto con la gente y los espectáculos en vivo, la cuarentena ha traído algo positivo, que fue unir diferentes artistas del país", expresó a Elonce TV Noelia Telagorri.



"A través de la tecnología se pudieron llevar a cabo diferentes proyectos que hace años se hablan, como el poder hacer producciones entre varios artistas. A las cosas malas, hay que buscarle el lado positivo", dijo.



Y agregó que "fue la oportunidad de juntarnos varios artistas, con Mujeres del Litoral pudimos realizar una canción las cuatro juntas, con músicos de distintos puntos del país".



Por su parte, María Luz Erázun contó que "comparto lo que dice Noelia, extrañamos muchas cosas, pero también vinieron experiencias nuevas".



"Es la primera que vez que compartimos música con distintos artistas de la provincia y del país. Además, siendo profesores de música nos expusimos a nuevas experiencias, a veces estresantes, pero siempre tirando para adelante". Sus inicios en la música "Empecé a los ochos años a cantar. Comencé en un programa de televisión en Diamante. Si bien yo no vivo de la música, es un cable a tierra, es mi sanación", dijo Noelia.



"Yo no tengo familiares músicos, pero mi papá me ayudaba y me anotaba el repertorio de las canciones para que me las aprendas y que sepa la historia de cada tema. Eso me sirvió mucho para estudiar en la facultad. Soy abogada".



En tanto María tocó una canción que "se llama Sauce de Luna y pertenece a Víctor Larrosa. Me acompañó Ramiro Mateoda con la guitarra y la voz".



Y agregó que "soy la cuarta de seis hermanos, todos criados por un padre que vivía tocando la guitarra, pero parece que a la única que le gustaba la música era a mí"



Al finalizar, dijo que "comencé a cantar a los 4 años en el jardín, siempre lo acompaña a mi papá en sus canciones, pero a los 7 años en el Festival de Bovril canté por primera vez sola".