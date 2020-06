"Nadie te asegura que canción va a ser un éxito", dijo a Elonce TV Marcos Camino

La clave del éxito

Final Copa Sudamericana

Tapa Billboard

El integrante de Los Palmera, dialogó junto a Francisco Cuestas en el programa"Cuesta acostumbrarse a esto, pero no tenemos otra alternativa más que esperar a que este flagelo que nos está azotando retroceda y nos deje vivir en paz", expresó aMarcos Camino."El primer mes, nos sirvió para descansar porque estábamos agotados de mucho trabajo. Después se convirtió en un confinamiento, pero gracias a Dios en mi casa la pasamos muy bien, estamos con mi esposa y mi hijo", contó.Y agregó que "en cuanto a la creatividad, hace unos 15 días comenzamos a tener ensayos. Esta semana grabamos un tema para el día del amigo, que va a salir el 20 de julio. Es un tema inédito".Sobre lo que significa la banda, Marcos, contó que "yo no soy mucho de mirar para atrás. El camino recorrido no tiene vuelta atrás, soy más de mirar hacia adelante y proyectarse"."Si uno mira para atrás se encuentra con muchos amigos, con gente que no vemos hace años pero sabemos que estamos juntos. Miramos las tapas de los discos y vemos cuantos kilos han pasados", expresó gracioso."Lo primero que debemos hacer es que la gente acepte lo que uno hace, eso no se compra, no se puede pagar".Al respecto, dijo que "tenemos 48 disco y cada uno de ellos tienen una historia distinta. Hoy le tengo que pregunta algo a Rubén, porque si a él no le gusta, no lo va a hacer con agrado, no va a funcionar, tenemos que estar de acuerdo"."Recibimos sugerencia de muchas personas sobre los temas. Desde nuestras mujeres hasta amigos. Nadie te puede asegurar de que canción va a ser un éxito hasta que no esté grabado, porque si el tema no le cae bien al grupo o no es de su estilo, va a ser un fracaso".Al respecto contó que "en el año 91 grabamos un disco con temas colombianos y como ultima canciones grabamos, de nosotros. Resulta que el tema que la gente eligió fue ese"."Uno siempre busca ser popular y el Nº 1. Después el llegar o no, pasa porque la gente lo decido, no por uno. Al final y a cabo no se puede comprar a la gente, solo hay que trabajar y luchar en la musca", dijo."Lo importante fue haber sido convocado por la Conmebol para participar de mini recital. Nosotros estuvimos 8 minutos al aire, pero le sacamos el jugo a ese tiempo", comentó.Sobre el show, dijo que "hicimos un pedacito de, para la gente que no nos conocía, de ahí enseguida cantamosque fue una explosión, no solo en el público de la cancha, ni de Argentina, sino del mundo".Sobre la tapa de la revista, dijo que "la final sudamericana fue sin dudas el escalón que hacía falta para llegar a la".Y agregó: "Fue por lo que generó en la gente el tema. Es de la esas cosas que la vida te regala, que no se puede analizar".Al finalizar, dijo que "ahora nos hemos evocado de ver la posibilidad de llegar a Miami. Estamos realizando una campaña allá".