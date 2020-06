La Escuela Normal de Paraná conmemoró 150 años de vida institucional

Historia necesaria

Voz de las directoras

Autoridades de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de UADER y de la Escuela Normal, en un simbólico acto, recordaron este 13 de junio la firma del Decreto de Creación de la Primera Escuela Normal del país.Al poner este acontecimiento en contexto, desde la institución se retrotrajeron a la visión sarmientina, la resistencia del federalismo entrerriano con López Jordán como líder indiscutible y el inicio de un camino que comenzó en el marco de un intenso conflicto, que tendrá relación con la idea de constitución del Estado Nación desde la denominada Generación del '80, que dolorosamente y con múltiples contradicciones construyó una idea de país.El izamiento de bandera, fue el símbolo elegido. Observando y debatiendo con la historia, y en perspectiva de una Escuela Normal, parte de la Universidad Pública que hoy cumple 20 años. Recuperando la historia, desde sus sentidos, tensiones y perspectivas.La Decana María Gracia Benedetti, recuperó el contexto de la sanción del Decreto fundacional en 1870. ¿Por qué Paraná? ¿Por qué la Normal de Paraná como cimiento del Sistema Educativo Nacional?Retomando la investigación de la Prof. Norma Fernández Doux, expresó: "En el año 1869 Sarmiento elevó el proyecto de creación de escuelas que fueron autorizadas por ley en octubre de ese mismo año. Sancionada la Ley, quedaba poner manos a la obra, pero 1870 era un año signado por el conflicto. Eran momentos de intensas luchas a nivel Nacional donde Entre Ríos y López Jordán tenían un papel central. Era también el final de la Guerra del Paraguay, en la que nuestra provincia tuvo un rol protagónico".1870 fue el año del asesinato de Urquiza y de la intromisión de las tropas Nacionales en localidades estratégicas de la Provincia. La rebelión de López Jordán dio pelea, hasta que en abril de 1870 las fuerzas nacionales lograron desterrarlo, a pesar de la férrea resistencia jordanista.El proyecto sarmientino pedía la autorización para la creación de dos Escuelas Normales, aunque no establecía sedes. Teniendo en cuenta la situación política entrerriana, la tradición educativa de la provincia con el Colegio de Concepción del Uruguay y la política educativa de Francisco Ramírez y -ensayar- como un firme gesto al Federalismo; Sarmiento decidió fundar la primera Escuela en Paraná, por Decreto del 13 de junio de 1870.Las disputas eran tales que las clases no podían iniciar, a pesar de encontrarse en nuestra ciudad quien fuera designado primer director, el profesor George Stearns y su esposa Julia Hope; nombrada Regente del Departamento de Aplicación, contratados desde Estados Unidos. Por ello, el inicio formal de las actividades tuvo lugar más de un año después, el 16 de agosto de 1871.En una charla sobre el Edificio de Normal, la recordada Profesora Claudia Rosa, expuso que el mismo edificio de la Normal, que no era el actual sino uno aledaño sobre calle Urquiza, fue el espacio de un enfrentamiento entre las tropas Jordanistas y las Nacionales, de Sarmiento."Créase en la ciudad de Paraná una escuela normal con el designio de formar maestros competentes para las escuelas comunes". Así reza el artículo 1º del decreto; explica la Decana?Tal como señala Norma Fernández Doux en sus investigaciones, las rebeliones jordanistas continuaron. Las tropas se acuartelaron, las jordanistas, sobre calle San Miguel (actual calle Buenos Aires, a la altura de la Iglesia); las nacionales, en la ex Casa de Gobierno de la Confederación Argentina.Las tremendas disputas hicieron que la Normal no pueda funcionar hasta que Sarmiento lograra doblegar a López Jordán. Esa fue la derrota del último caudillo en armas que bajo la bandera del federalismo resistió la embestida «pacificadora» de las fuerzas nacionales enviadas por Sarmiento. Se empezaba a dar fin así a 60 años de guerras civiles."Sarmiento nombró como gobernador a Don Apolinario Benitez, sugerido por los liberales mitristas de Entre Ríos" (Senegaglia, 2018, p. 245 ) No sin resistencia del jordanismo? pero el Gobierno Nacional logró imponerse, a través de la fuerza y la sangre? fue resistido y combatido, sin éxito.Así iniciaba su camino la primera escuela Normal del País? La idea de "Nación" sus memorias, pero también: sus olvidos. El conflicto y la lucha, como bases de esa construcción.Una escuela Normal que terminó siendo semillero de múltiples escuelas en el territorio de la Patria, a la par de la conformación del Estado Nación. Dolorosos y complejos momentos? En los que la escuela comenzaba a andar.La escuela de aplicación, la formación de maestras, luego el Jardín de Infantes y la formación de maestras Jardineras.. La Escuela Normal de Paraná que ha multiplicado sus apuestas, debates, prácticas y experiencias educativas.. diferentes en su matriz pedagógico-política y en pugna muchas veces.. pero llenas de potencia como patrimonio vivo de la Cultura argentina."Hoy dialogando y poniendo en tensión, no sólo su historia, sino las múltiples historias que la conforman -desde lo político, lo ético, lo pedagógico-, la Normal forma parte de la Universidad, de nuestra Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales. En el presente, intentamos construir una escuela inclusiva, constructora de ciudadanía, que dialogue con su comunidad y que forme niñas, niños y jóvenes curiosos, creativos, ávidos por conocer.. que encuentren en su escuela un lugar para el aprendizaje, para compartir y también para ser felices", sostuvo María Gracia Benedetti.La Decana reconoció la tarea de todos los actores institucionales que aún hoy en tiempos de Pandemia, ha sostenido la idea de Comunidad y de Educación.Las tres directoras por Nivel: Inicial, Primario y Secundario; conmemoraron el momento fundacional y reconocieron en este 2020 signado por la Pandemia, a docentes, familias y estudiantes que cotidianamente desde sus hogares sostienen la práctica educativa.Desde la institución educativa destacaron un proyecto colectivo de rescate de fotos de diferentes momentos de la Normal en todos sus niveles, que serán recuperadas y puestas en valor.