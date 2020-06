Hermanas del Monasterio Nuestra Señora del Paraná producen dulces artesanales

Las Hermanas del Monasterio Nuestra Señora del Paraná, elaboran dulces artesanales. Además, se encargan de la venta de los productos."Estamos extrañando un poquito a los huéspedes, porque nuestra principal atención es la oración y la acogida de las personas, que vienen a hacer un retiro espiritual para encontrarse con el señor", expresó ala hermana Margarita."También tenemos una actividad económica, un trabajo que es la elaboración de los dulces artesanales", dijo.Y agregó "hace 33 años que estamos acá con un entorno de amistad impresionante. Yo no soy entrerriana, pero me considero así por adopción. Desde siempre me gustó la piedad y la aceptación que recibí por parte de las personas"."Sentimos un apoyo muy grande en estos momentos tan difíciles para todos. Hay un red de solidaridad impresionante porque la gente sabe que nosotros vivimos de la producción y venta de dulces artesanales".Al respecto dijo que "las personas nos ayudan a través de las redes sociales, además muchos nos eligen y nos prefieren porque nuestros productos son de muy buena calidad"."Nosotros tenemos nuestra casa principal que es el Monasterio, donde tenemos una capilla muy linda, ahí las personas venían a compartir una oración. Hoy en día por las medidas de aislamiento eso no se puede, por esta abierto de 10 a 12 horas para que vengan a comprar dulces. Estamos en la ruta Nº 12, kilómetro 423 en Aldea María Luisa", explicó.