Vecinos proponen alternativas a los pozos de agua que quiere hacer la comuna

El mes pasado, el intendente de Paraná, Adán Bahl anunció la construcción de 10 pozos de agua para mejorar el servicio en la ciudad, que registra serios inconvenientes en algunas zonas.La obra tendrá financiamiento del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento. Y tres empresas se presentaron para la concreción de la misma.Pero un grupo de vecinos de barrio Paraná V se manifiestan en contra del proyecto que proponen las autoridades ya que "nos perjudicarían muchísimo por el tema del agua salada"."En representación de muchos vecinos y con el apoyo de la escuela técnica Nº 5 Malvinas Argentinas", José Pablo Streintenberger indicó aque quieren reclamar "por el tema de los pozos semisurgentes que se quieren realizar en la ciudad de Paraná, y que nos perjudicarían muchísimo por el tema del agua salada".Según explicó, el pozo semisurgente "es una solución en caso de que no haya un acueducto de agua dulce cerca, por lo que no tiene sentido teniendo un río tan grande y con tan buena calidad hacer más perforaciones e inyectar agua salada a la red con todo lo que perjudica el agua salada en sí. Se puede mejorar la planta potabilizadora o la toma en sí para la extracción del río", remarcó.El proyecto de la Municipalidad plantea la realización de 10 pozos en distintos puntos de la ciudad. Los mismos "se inyectan a la red para ayudar, en caso de bajante o en caso de época de mayor demanda, pero hoy en Paraná no hay agua o hay poca presión, no solamente en el éjido sino dentro del centro".Para Streintenberger, que es especialista en pozos, "habría que solucionar la problemática que hay con la toma de agua que limita la extracción cuando hay bajante. Para ello se podría hacer un pedraplén que ingrese al río y que tome agua de más adentro; hacer una especie de dique pequeño donde el agua ingrese con más profundidad y bajar la bomba cerca de la costa, o hacer otra toma en paralelo, hay múltiples soluciones", señaló.En tal sentido, dio cuenta que "el agua salada tiene distintos minerales (sodio, potasio) que perjudican a las griferías. La dureza del agua se desprende normalmente con un poco de temperatura y afecta a calefones y a todos los artefactos electrodomésticos".Finalmente, Streintenberger comentó que elevaron una carta al Intendente "pero nos pidieron que sea por mesa de entradas, para dar una formalidad pero eso lleva tiempo y el tema es que estos pozos ya se licitaron y se va a pedir dinero a la Nación. Nos urge la necesidad que el ente municipal escuche nuestra propuesta".