Buena noticia: Llegó la medicación para el niño que lucha contra el cáncer

Paraná Reclaman a obra social por demoras en la medicación para niño con leucemia

Tahiel Velozo, de siete años, continúa su lucha contra la leucemia internado en el hospital de niños San Roque de Paraná; el niño estaba a la espera de una costosa droga para iniciar el tratamiento de quimioterapia que debió haber comenzado la semana pasada. Finalmente y tras el reclamo de su padre a través de, se confirmó que este viernes llegó la medicación para el pequeño."Pedí la medicación el 20 de mayo al Iosper y todavía no ha llegado nada; Fabián Monzón (el Director por el agrupamiento Activos del Ejecutivo en la obra social provincial) me dijo que la droga, supuestamente, llegaba esta tarde, pero el martes también me dijeron lo mismo.. y así me tienen, no se mienten o si me dicen la verdad", había explicado el padre del niño, Walter Velozo, a, se confirmó que este viernes llegó la medicación para el pequeño. La droga que esperaba Tahiel se denomina clofarabina y es utilizada para el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda (LLA) en pacientes pediátricos."Tahiel está bien, fuerte, pero si o si necesita esa droga para comenzar el tratamiento de quimioterapia", había asegurado su papá.