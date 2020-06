Reclaman a obra social por demoras en la medicación para niño con leucemia

el niño está a la espera de una costosa droga para iniciar el tratamiento de quimioterapia que debió haber comenzado la semana pasada.; Fabián Monzón (el Director por el agrupamiento Activos del Ejecutivo en la obra social provincial) me dijo que la droga, supuestamente, llegaba esta tarde, pero el martes también me dijeron lo mismo.. y así me tienen, no se mienten o si me dicen la verdad", explicó el padre del niño, Walter Velozo, a"La farmacia y el hospital hacen el reclamo todos los días pero", apuntó el hombre al remarcar: "Ya no se a quien más pedirle ayuda, porque ya molesté a Dios y medio mundo por este tema"., lamentó al tiempo que explicó que la medicación "es sumamente necesaria porque si va a trasplante de médula, puede ser que después no le sirva".La droga que espera Tahiel se denomina clofarabina y es utilizada para el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda (LLA) en pacientes pediátricos."Es un medicamento que es caro pero en Iosper me dijeron que la compra estaba hecha, y que la situación escapa a la obra social porque la demora es de la droguería", explicó el padre del pequeño al manifestar su desconfianza en las respuestas que recibe de parte de la obra social provincial., aseguró.