Requisitos que la comuna impone para los puestos callejeros de verduras

Paraná Desalojaron a más de diez puestos de venta de frutas y verduras del microcentro

En la noche del miércoles, la Municipalidad de Paraná desalojó todos los puestos de venta de frutas y verduras ubicados en el microcentro de la ciudad.Sobre el operativo, el secretario del área Legal y Administrativa de la comuna, Pablo Testa, indicó que "desde el inicio de la gestión se viene trabajando en el relevamiento de estos puestos, su ubicación, y se les labraron actas para notificarles la irregularidad en la que incurrían al ocupar espacios públicos para lo cual no están habilitados".En diálogo con, Hugo Villalba, vendedor, explicó que "llegamos mínimamente a un arreglo para que los muchachos sigan trabajando, y a uno le devolvieron la mercadería que le habían llevado anoche"."Tenemos que hacer una nota y presentarla mañana para que nos devuelvan los puestos. Nos pidieron un par de requisitos a los cuales nos comprometimos a acatar ya que teníamos una ordenanza de por medio, de Humberto Varisco, la cual nunca fue derogada y hubo otra que después se aplicó y en razón de ello nos piden un par de cosas a las cuales nosotros hemos accedido", dijo.En este punto, explicó que desde la comuna les solicitaron "libreta sanitaria, monotributo y que todos los puestos sean iguales, a lo cual Pablo Testa nos dijo que iban a ser diseñados por un arquitecto, ya que tienen que ser móviles", para que una vez que finalice la jornada se retiren del lugar."Estuve 90 días sin trabajar, y cuando retomo viene el municipio y me lleva el puesto, estuvieron muy mal porque nos hubieran notificado. Cada cual trabaja de manera independiente", lamentó otro vendedor.Por su parte, un puestero de la peatonal afirmó: "No pedimos subsidios ni nada, sólo que nos dejen trabajar y que no nos molesten con la policía porque nos corren como delincuentes y somos trabajadores. Hace 40 y 50 años que trabajamos en el centro".Los puesteros tienen 90 días para regularizar su situación y poder volver a trabajar, cumpliendo las normas establecidas por la comuna.